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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Лутон Таун
Бристоль Сити - Лутон Таун: обзор матча 16 августа 2022
Бристоль Сити
16.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
5'
Н. Уэллс
27'
Т. Конвей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Лутон Таун
Замена
Э. Кинг
️️️️
А. Вайманн
89'
86'
Замена
Э. Торп
️️️️
А. Кэмпбелл
Замена
Т. Клозе
️️️️
А. Скотт
81'
79'
Замена
К. Джером
️️️️
К. Моррис
76'
Желтая карточка
С. Брэдли
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
Т. Конвей
76'
Замена
К. Мартин
️️️️
Н. Уэллс
76'
67'
Желтая карточка
Л. Фримен
Желтая карточка
А. Вайманн
67'
Красная карточка
М. Сайкс
67'
Желтая карточка
Н. Уэллс
61'
46'
Замена
А. Мускве
️️️️
Р. Бурк
46'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Д. Поттс
46'
Замена
Л. Фримен
️️️️
К. Вудроу
ГОЛ! 2:0!
Т. Конвей
Пас отдал
А. Вайманн
27'
ГОЛ! 1:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
А. Скотт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Лутон Таун
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
2
Эллиот Торп
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Джордан Кларк
ПВ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-2-1-3
25
Бентли
12
Дасилва
5
Аткинсон
26
Винер
3
Нейсмит
17
Сайкс
4
Массенго
8
Скотт
21
Уэллс
9
Конвей
18
Вайманн
3-3-3
34
Хорват
14
Бри
17
Белл
15
Брэдли
4
Ошо
16
Кэмпбелл
15
Поттс
45
Адебайо
12
Вудроу
9
Моррис
8
Скотт
5
Клозе
5
Клозе
8
Скотт
18
Вайманн
10
Кинг
10
Кинг
18
Вайманн
9
Конвей
8
Уилльямс
8
Уилльямс
9
Конвей
21
Уэллс
18
Мартин
18
Мартин
21
Уэллс
12
Вудроу
15
Фримен
15
Фримен
12
Вудроу
16
Кэмпбелл
2
Торп
2
Торп
16
Кэмпбелл
15
Поттс
18
Кларк
18
Кларк
15
Поттс
32
Бурк
15
Мускве
15
Мускве
32
Бурк
9
Моррис
35
Джером
35
Джером
9
Моррис
Остались в запасе
Бристоль Сити
Лутон Таун
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Бристоль Сити - Лутон Таун
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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