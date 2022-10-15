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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 15 октября 2022
Лутон Таун
15.10.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
18'
Э. Адебайо
77'
Д. Данн (АГ)
90+3'
Л. Фримен
90+1'
Э. Хорват (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 3:1!
Л. Фримен
Пас отдал
Г. Корник
90'
+3
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Хорват
79'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Т. Робертс
79'
Замена
А. Доззел
️️️️
Д. Данн
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Данн
77'
Замена
К. Джером
️️️️
Э. Адебайо
67'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Х. Лэнсбери
67'
Замена
Г. Корник
️️️️
К. Моррис
67'
62'
Замена
Р. Дикки
️️️️
С. Филд
62'
Замена
С. Йохансен
️️️️
Л. Амос
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
54'
Желтая карточка
Д. Кларк
44'
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
К. Моррис
18'
14'
Замена
О. Какай
️️️️
Л. Балогун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
15
Люк Фримен
АП
44
Фред Оньединма
ПП
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
31
Джордан Арчер
ЦФ
3-3-1-1-2
34
Хорват
15
Локьер
15
Брэдли
14
Бри
15
Поттс
16
Кэмпбелл
17
Белл
23
Лэнсбери
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
3-1-3-1-2
88
Дьенг
27
Балогун
2
Данн
3
Пал
10
Амос
6
Кларк-Салтер
42
Ироегбунам
26
Филд
10
Хаир
13
Дайкс
19
Робертс
23
Лэнсбери
15
Фримен
15
Фримен
23
Лэнсбери
9
Моррис
23
Корник
23
Корник
9
Моррис
45
Адебайо
35
Джером
35
Джером
45
Адебайо
27
Балогун
29
Какай
29
Какай
27
Балогун
26
Филд
16
Дикки
16
Дикки
26
Филд
2
Данн
21
Доззел
21
Доззел
2
Данн
10
Амос
10
Йохансен
10
Йохансен
10
Амос
19
Робертс
32
Ричардс
32
Ричардс
19
Робертс
Остались в запасе
Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Главный тренер
Натан Джонс
37
Альберт Адома
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Остались в запасе
37
Альберт Адома
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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