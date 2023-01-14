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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Вест Бромвич
Лутон Таун - Вест Бромвич: обзор матча 14 января 2023
Лутон Таун
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 3
Завершен
Вест Бромвич
7'
К. Моррис
10'
Э. Адебайо
39'
Д. Дайк
65'
Д. Моламби
67'
К. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Вест Бромвич
90'
+7
Желтая карточка
Д. Дайк
Желтая карточка
Д. Бри
90'
+6
90'
+2
Замена
А. Рич
️️️️
М. Филлипс
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
88'
84'
Замена
С. Аджайи
️️️️
Д. Уоллес
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Д. Кларк
81'
Замена
Г. Корник
️️️️
Э. Адебайо
71'
Замена
К. Джером
️️️️
П. Мпанцу
71'
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Моррис
71'
67'
ГОЛ! 2:3!
К. Таунсенд
65'
ГОЛ! 2:2!
Д. Моламби
62'
Желтая карточка
Д. Моламби
56'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Свифт
Желтая карточка
П. Мпанцу
43'
39'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дайк
ГОЛ! 2:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
Д. Бри
10'
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
7
Том Рогич
АП
4-2-2-2
34
Хорват
15
Поттс
15
Локьер
17
Белл
14
Бри
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
45
Даути
18
Кларк
9
Моррис
45
Адебайо
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
25
Филлипс
17
Уоллес
5
Йокушлу
8
Моламби
8
Свифт
9
Дайк
18
Кларк
8
Уотсон
8
Уотсон
18
Кларк
45
Адебайо
23
Корник
23
Корник
45
Адебайо
17
Мпанцу
35
Джером
35
Джером
17
Мпанцу
9
Моррис
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Моррис
25
Филлипс
3
Рич
3
Рич
25
Филлипс
17
Уоллес
6
Аджайи
6
Аджайи
17
Уоллес
8
Свифт
19
Диангана
19
Диангана
8
Свифт
Остались в запасе
Лутон Таун
Вест Бромвич
32
Гарри Истед
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
Главный тренер
Роб Эдвардс
27
Дэвид Баттон
ВР
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Лутон Таун - Вест Бромвич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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