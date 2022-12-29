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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун: обзор матча 29 декабря 2022
Куинз Парк Рейнджерс
29.12.2022, четверг, 21:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 3
Завершен
Лутон Таун
10'
К. Моррис
47'
К. Моррис
81'
А. Даути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
85'
Замена
Л. Берри
️️️️
А. Кэмпбелл
85'
Замена
К. Джером
️️️️
К. Моррис
81'
ГОЛ! 0:3!
А. Даути
Пас отдал
К. Моррис
Замена
А. Адома
️️️️
О. Шодипо
79'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Т. Робертс
78'
76'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Д. Поттс
72'
Желтая карточка
П. Мпанцу
72'
Желтая карточка
Д. Поттс
67'
Желтая карточка
Д. Кларк
Замена
К. Уиллок
️️️️
И. Хаир
66'
58'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Г. Корник
47'
ГОЛ! 0:2!
К. Моррис
43'
Желтая карточка
А. Даути
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Моррис
Пас отдал
А. Даути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Люк Амос
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
8
Луи Уотсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
15
Люк Фримен
АП
12
Кали Вудроу
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-2-1-3
88
Дьенг
3
Пал
2
Данн
16
Дикки
2
Лейрд
26
Филд
42
Ироегбунам
10
Хаир
30
Шодипо
19
Робертс
13
Дайкс
4-2-2-2
34
Хорват
15
Локьер
14
Бри
17
Белл
15
Поттс
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
18
Кларк
45
Даути
9
Моррис
23
Корник
30
Шодипо
37
Адома
37
Адома
30
Шодипо
19
Робертс
32
Ричардс
32
Ричардс
19
Робертс
10
Хаир
16
Уиллок
16
Уиллок
10
Хаир
15
Поттс
15
Фримен
15
Фримен
15
Поттс
16
Кэмпбелл
8
Берри
8
Берри
16
Кэмпбелл
23
Корник
12
Вудроу
12
Вудроу
23
Корник
9
Моррис
35
Джером
35
Джером
9
Моррис
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
Главный тренер
Пол Холл
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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