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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Лутон Таун
Престон - Лутон Таун: обзор матча 15 февраля 2023
Престон
15.02.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Лутон Таун
81'
Т. Пэррот (П)
73'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Лутон Таун
Замена
Л. Делап
️️️️
Т. Кэннон
89'
Желтая карточка
А. Брауне
87'
85'
Замена
Л. Берри
️️️️
М. Накамба
84'
Желтая карточка
М. Накамба
82'
Желтая карточка
К. Моррис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Пэррот
81'
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Моррис
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Б. Поттс
72'
71'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
70'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
П. Мпанцу
Красная карточка
Б. Уайтмэн
50'
Желтая карточка
А. Маккэнн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
4-4-2
28
Вудман
18
Каррерас
16
Хьюз
8
Каннингэм
14
Стори
44
Поттс
8
Маккэнн
8
Брауне
8
Уайтмэн
19
Пэррот
9
Кэннон
4-2-1-1-2
34
Хорват
4
Ошо
17
Белл
32
Бурк
15
Локьер
6
Накамба
17
Мпанцу
44
Оньединма
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
44
Поттс
7
Вудберн
7
Вудберн
44
Поттс
9
Кэннон
19
Делап
19
Делап
9
Кэннон
6
Накамба
8
Берри
8
Берри
6
Накамба
17
Мпанцу
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
17
Мпанцу
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
Остались в запасе
Престон
Лутон Таун
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Престон - Лутон Таун
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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