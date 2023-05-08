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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Халл Сити
Лутон Таун - Халл Сити: обзор матча 08 мая 2023
Лутон Таун
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Халл Сити
87'
Замена
У. Джарвис
️️️️
Г. Воган
84'
Замена
К. Джонс
️️️️
А. Саядманеш
Замена
Л. Берри
️️️️
Д. Тэйлор
70'
63'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Х. Симонс
63'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
О. Туфан
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
58'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Д. Кларк
55'
Замена
Э. Торп
️️️️
Ф. Оньединма
54'
Замена
Р. Бурк
️️️️
Г. Ошо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Луи Уотсон
ЦП
15
Люк Фримен
АП
44
Фред Оньединма
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Лутон Таун
1
Джек Уолтон
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Джо Джонсон
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Альфи Тэйлор
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Ши
15
Поттс
15
Брэдли
4
Ошо
16
Кэмпбелл
8
Уотсон
44
Оньединма
45
Даути
15
Фримен
18
Кларк
9
Тэйлор
4-1-3-2
13
Ингрэм
2
Койл
5
Джонс
3
Гривз
15
МакЛафлин
4
Симонс
5
Доэрти
11
Туфан
10
Траоре
17
Саядманеш
8
Воган
4
Ошо
32
Бурк
32
Бурк
4
Ошо
18
Кларк
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
18
Кларк
9
Тэйлор
8
Берри
8
Берри
9
Тэйлор
44
Оньединма
2
Торп
2
Торп
44
Оньединма
4
Симонс
14
Сери
14
Сери
4
Симонс
17
Саядманеш
28
Джонс
28
Джонс
17
Саядманеш
11
Туфан
47
Лонгман
47
Лонгман
11
Туфан
8
Воган
36
Джарвис
36
Джарвис
8
Воган
Остались в запасе
Лутон Таун
Халл Сити
1
Джек Уолтон
ВР
12
Джо Джонсон
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
Главный тренер
Роб Эдвардс
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Альфи Тэйлор
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
12
Джо Джонсон
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Альфи Тэйлор
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Лутон Таун - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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