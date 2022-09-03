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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Уиган Атлетик
Лутон Таун - Уиган Атлетик: обзор матча 03 сентября 2022
Лутон Таун
03.09.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
39'
К. Моррис
80'
Т. Локьер (АГ)
88'
Т. Осгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Уиган Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
М. Пауэр
88'
ГОЛ! 1:2!
Т. Осгор
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Кларк
87'
86'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
У. Кин
86'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. МакКлин
Замена
Л. Берри
️️️️
А. Кэмпбелл
83'
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Локьер
Замена
Г. Корник
️️️️
Л. Фримен
71'
Желтая карточка
К. Моррис
70'
Замена
К. Джером
️️️️
К. Моррис
70'
62'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Т. Нэйлор
62'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Д. Магеннис
62'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
Д. Керр
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
Д. Бри
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
15
Люк Фримен
АП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Лутон Таун
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
3-3-2-2
34
Хорват
15
Локьер
14
Бри
17
Белл
15
Поттс
16
Кэмпбелл
4
Ошо
15
Фримен
18
Кларк
9
Моррис
45
Адебайо
3-2-2-1-2
13
Амос
6
Уотмоу
16
Тилт
4
Нэйлор
24
Ньямб
6
Керр
8
Пауэр
16
МакКлин
10
Лэнг
18
Кин
9
Магеннис
15
Фримен
23
Корник
23
Корник
15
Фримен
16
Кэмпбелл
8
Берри
8
Берри
16
Кэмпбелл
18
Кларк
44
Оньединма
44
Оньединма
18
Кларк
9
Моррис
35
Джером
35
Джером
9
Моррис
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
16
МакКлин
12
Беннетт
12
Беннетт
16
МакКлин
9
Магеннис
4
Шинни
4
Шинни
9
Магеннис
4
Нэйлор
19
Осгор
19
Осгор
4
Нэйлор
6
Керр
33
Бродхед
33
Бродхед
6
Керр
Остались в запасе
Лутон Таун
Уиган Атлетик
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
Главный тренер
Натан Джонс
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Лутон Таун - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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