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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Лутон Таун
Кардифф - Лутон Таун: обзор матча 30 августа 2022
Кардифф
30.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 2
Завершен
Лутон Таун
85'
Р. Сойерс
47'
Л. Фримен
62'
Г. Ошо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Лутон Таун
87'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
87'
Замена
Л. Берри
️️️️
А. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:2!
Р. Сойерс
85'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Э. Риномхота
70'
69'
Замена
К. Джером
️️️️
К. Моррис
63'
Желтая карточка
Г. Ошо
62'
ГОЛ! 0:2!
Г. Ошо
Пас отдал
Д. Бри
Замена
Д. Филоджин
️️️️
М. Ваттерс
59'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Роллс
59'
56'
Замена
Г. Ошо
️️️️
Л. Фримен
47'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фримен
Пас отдал
Ф. Оньединма
46'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Р. Бурк
45'
+1
Желтая карточка
Э. Адебайо
21'
Желтая карточка
Л. Фримен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
15
Люк Фримен
АП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Лутон Таун
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-1-4-1
21
Оллсоп
27
Нкунку
2
Ромео
4
Кипр
38
Нг
24
Уинтл
4
Риномхота
9
Харрис
9
Ожо
32
Роллс
36
Ваттерс
3-3-2-2
34
Хорват
14
Бри
32
Бурк
17
Белл
15
Локьер
16
Кэмпбелл
15
Поттс
18
Кларк
15
Фримен
45
Адебайо
9
Моррис
4
Риномхота
14
Сойерс
14
Сойерс
4
Риномхота
32
Роллс
10
Колуилл
10
Колуилл
32
Роллс
36
Ваттерс
11
Филоджин
11
Филоджин
36
Ваттерс
15
Фримен
4
Ошо
4
Ошо
15
Фримен
16
Кэмпбелл
8
Берри
8
Берри
16
Кэмпбелл
32
Бурк
44
Оньединма
44
Оньединма
32
Бурк
9
Моррис
35
Джером
35
Джером
9
Моррис
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
Остались в запасе
Кардифф
Лутон Таун
31
Джейк Анвик
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Кардифф - Лутон Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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