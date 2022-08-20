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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Лутон Таун
Суонси - Лутон Таун: обзор матча 20 августа 2022
Суонси
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 2
Завершен
Лутон Таун
14'
А. Кэмпбелл
73'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Лутон Таун
Желтая карточка
М. Обафеми
82'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Аллен
76'
73'
ГОЛ! 0:2!
К. Моррис
Пас отдал
К. Джером
60'
Замена
Г. Ошо
️️️️
Л. Фримен
60'
Замена
К. Джером
️️️️
Р. Бурк
60'
Замена
К. Моррис
️️️️
Э. Адебайо
Замена
К. Ноутон
️️️️
Н. Вуд
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
15
Люк Фримен
АП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Лутон Таун
1
Мэтт Мейси
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
2
Эллиот Торп
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-2-3-2
1
Фишер
15
Вуд
6
Дарлинг
5
Кабанго
3
Мэннинг
29
Соринола
7
Аллен
6
Гримес
10
Нтчам
9
Пироэ
21
Обафеми
3-3-2-2
34
Хорват
15
Локьер
14
Бри
17
Белл
32
Бурк
16
Кэмпбелл
15
Поттс
18
Кларк
15
Фримен
15
Мускве
45
Адебайо
15
Вуд
26
Ноутон
26
Ноутон
15
Вуд
7
Аллен
8
Купер
8
Купер
7
Аллен
15
Фримен
4
Ошо
4
Ошо
15
Фримен
32
Бурк
35
Джером
35
Джером
32
Бурк
45
Адебайо
9
Моррис
9
Моррис
45
Адебайо
Остались в запасе
Суонси
Лутон Таун
13
Стивен Бенда
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Мэтт Мейси
ВР
2
Эллиот Торп
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
2
Эллиот Торп
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Суонси - Лутон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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