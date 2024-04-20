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Марко Капуано
Статистика
Марко Капуано - статистика
Завершил карьеру
14 октября 1991 (34), Пескара
#19 | Защитник
183 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тернана
26
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
0 : 0
20.04.2024
Тернана
1' - 74'
Италия. Серия В, 33 тур
Кремонезе
1 : 2
13.04.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Тернана
0 : 0
06.04.2024
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Сампдория
4 : 1
01.04.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Тернана
1 : 0
16.03.2024
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Пиза
1 : 0
09.03.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Тернана
1 : 3
02.03.2024
Парма
1' - 90'
34'
Италия. Серия В, 27 тур
Палермо
2 : 3
27.02.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Тернана
0 : 0
24.02.2024
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Реджана 1919
0 : 2
17.02.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Тернана
1 : 1
11.02.2024
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Тернана
0 : 1
03.02.2024
Комо
1' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Венеция
1 : 0
27.01.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Тернана
3 : 1
20.01.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Тернана
1 : 1
26.12.2023
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Парма
3 : 1
23.12.2023
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Лекко
2 : 3
17.12.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Тернана
1 : 0
09.12.2023
Феральписало
1' - 45'
Италия. Серия В, 15 тур
Козенца
1 : 3
02.12.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Тернана
1 : 1
26.11.2023
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Специя
2 : 2
12.11.2023
Тернана
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 12 тур
Тернана
0 : 1
04.11.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Тернана
0 : 1
21.10.2023
Брешиа
1' - 76'
76'
Италия. Серия В, 9 тур
Циттаделла
2 : 2
07.10.2023
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Тернана
3 : 0
30.09.2023
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
2 : 0
26.09.2023
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Тернана
1 : 1
23.09.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
32'
Италия. Серия В, 5 тур
Комо
2 : 1
17.09.2023
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Тернана
0 : 0
03.09.2023
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Тернана
0 : 1
30.08.2023
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Катанцаро
2 : 1
27.08.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Тернана
1 : 2
19.08.2023
Сампдория
Был в запасе
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