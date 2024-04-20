Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2012/2013