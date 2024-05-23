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Валерио Ди Чезаре
Статистика
Валерио Ди Чезаре - статистика
Завершил карьеру
23 мая 1983 (43), Рим
#6 | Защитник
187 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
31
5
0
16
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
1' - 90'
45'
33'
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 38 тур
Бари
2 : 0
10.05.2024
Брешиа
1' - 90'
57'
Италия. Серия В, 37 тур
Циттаделла
1 : 1
05.05.2024
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Бари
1 : 1
01.05.2024
Парма
1' - 90'
68'
Италия. Серия В, 35 тур
Козенца
4 : 1
27.04.2024
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 34 тур
Бари
1 : 1
20.04.2024
Пиза
1' - 90'
25'
Италия. Серия В, 32 тур
Бари
1 : 2
05.04.2024
Кремонезе
1' - 90'
29'
Италия. Серия В, 31 тур
Модена
1 : 1
01.04.2024
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Бари
0 : 1
16.03.2024
Сампдория
1' - 90'
34'
Италия. Серия В, 29 тур
Венеция
3 : 1
10.03.2024
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Бари
1 : 1
03.03.2024
Специя
1' - 90'
12'
Италия. Серия В, 27 тур
Катанцаро
2 : 0
27.02.2024
Бари
1' - 90'
63'
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 0
17.02.2024
Феральписало
1' - 90'
23'
Италия. Серия В, 24 тур
Бари
3 : 1
10.02.2024
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Бари
3 : 1
13.01.2024
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Сампдория
1 : 1
26.12.2023
Бари
1' - 90'
45'
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
0 : 0
23.12.2023
Козенца
1' - 46'
12'
Италия. Серия В, 17 тур
Специя
1 : 0
15.12.2023
Бари
1' - 90'
87'
Италия. Серия В, 16 тур
Бари
2 : 1
09.12.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
72'
Италия. Серия В, 15 тур
Лекко
1 : 0
03.12.2023
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Бари
0 : 3
25.11.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Феральписало
3 : 3
11.11.2023
Бари
1' - 90'
51'
22'
Италия. Серия В, 11 тур
Брешиа
1 : 2
29.10.2023
Бари
1' - 90'
9'
Италия. Серия В, 10 тур
Бари
1 : 1
21.10.2023
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Реджана 1919
1 : 1
07.10.2023
Бари
1' - 90'
34'
Италия. Серия В, 8 тур
Бари
1 : 1
01.10.2023
Комо
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 7 тур
Парма
2 : 1
27.09.2023
Бари
1' - 79'
34'
Италия. Серия В, 6 тур
Бари
2 : 2
24.09.2023
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Пиза
1 : 1
16.09.2023
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Бари
1 : 1
30.08.2023
Циттаделла
1' - 90'
83'
Италия. Серия В, 1 тур
Бари
0 : 0
18.08.2023
Палермо
1' - 67'
50'
67'
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