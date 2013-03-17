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    Валерио Ди Чезаре - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Валерио
    Фамилия Ди Чезаре
    Команда Бари
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 мая 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 1' -90' Торино (Турин) 2:2 Катания (Катания)
    12.05.2013 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Торино (Турин)
    08.05.2013 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Дженоа (Генуя)
    05.05.2013 1' -83' Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    28.04.2013 75' -90' Торино (Турин) 0:2 Ювентус (Турин)
    21.04.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 4:3 Торино (Турин)
    14.04.2013 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Рома (Рим)
    06.04.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Торино (Турин)
    30.03.2013 Был в запасе Торино (Турин) 3:5 Наполи (Неаполь)
    17.03.2013 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Лацио (Рим)
    10.03.2013 Был в запасе Парма (Парма) 4:1 Торино (Турин)
    03.03.2013 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Палермо (Палермо)
    24.02.2013 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 4:3 Торино (Турин)
    17.02.2013 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    10.02.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Торино (Турин)
    02.02.2013 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Сампдория (Генуя)
    27.01.2013 Был в запасе Интер (Милан) 2:2 Торино (Турин)
    13.01.2013 1' -90' Торино (Турин) 3:2 Сиена (Сиена)
    05.01.2013 Был в запасе Катания (Катания) 0:0 Торино (Турин)
    22.12.2012 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Кьево (Верона)
    16.12.2012 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Торино (Турин)
    09.12.2012 1' -90' Торино (Турин) 2:4 Милан (Милан)
    86'
    01.12.2012 40' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Торино (Турин)
    19.11.2012 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Торино (Турин)
    11.11.2012 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    04.11.2012 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Торино (Турин)
    31.10.2012 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    28.10.2012 Был в запасе Торино (Турин) 1:3 Парма (Парма)
    21.10.2012 1' -90' Палермо (Палермо) 0:0 Торино (Турин)
    27'
    07.10.2012 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    30.09.2012 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:5 Торино (Турин)
    26.09.2012 1' -75' Торино (Турин) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.09.2012 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Торино (Турин)
    16.09.2012 Был в запасе Торино (Турин) 0:2 Интер (Милан)
    01.09.2012 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Пескара (Пескара)
    26.08.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:0 Торино (Турин)
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