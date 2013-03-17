Валерио Ди Чезаре - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Валерио
|Фамилия
|Ди Чезаре
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Валерио
|Фамилия
|Ди Чезаре
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Катания (Катания)
|12.05.2013
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Торино (Турин)
|08.05.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|05.05.2013
|1' -83'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|28.04.2013
|75' -90'
|Торино (Турин)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|4:3
|Торино (Турин)
|14.04.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Рома (Рим)
|06.04.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Торино (Турин)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:5
|Наполи (Неаполь)
|17.03.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Лацио (Рим)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|4:1
|Торино (Турин)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|24.02.2013
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|4:3
|Торино (Турин)
|17.02.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|10.02.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Торино (Турин)
|02.02.2013
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|27.01.2013
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Торино (Турин)
|13.01.2013
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:2
|Сиена (Сиена)
|05.01.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|0:0
|Торино (Турин)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Кьево (Верона)
|16.12.2012
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.12.2012
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:4
|Милан (Милан)
|86'
|01.12.2012
|40' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Торино (Турин)
|19.11.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Торино (Турин)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Торино (Турин)
|31.10.2012
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:3
|Парма (Парма)
|21.10.2012
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|0:0
|Торино (Турин)
|27'
|07.10.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:5
|Торино (Турин)
|26.09.2012
|1' -75'
|Торино (Турин)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.09.2012
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Торино (Турин)
|16.09.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:2
|Интер (Милан)
|01.09.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Пескара (Пескара)
|26.08.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:0
|Торино (Турин)