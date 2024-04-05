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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Кремонезе
Бари - Кремонезе: обзор матча 05 апреля 2024
Бари
05.04.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 32 тур
1 : 2
Завершен
Кремонезе
90+2'
М. Эджума
1'
R. Maiello (АГ)
66'
М. Коллоколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Кремонезе
Желтая карточка
Д. Сибилли
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Эджума
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Кода
️️️️
Ф. Тсаджут
90'
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
Л. Серникола
Желтая карточка
N. Bellomo
80'
Замена
М. Дорвал
️️️️
Д. Риччи
75'
74'
Замена
G. Abrego
️️️️
М. Коллоколо
Замена
А. Бенали
️️️️
R. Maiello
67'
Замена
М. Эджума
️️️️
М. Майта
67'
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Коллоколо
Пас отдал
Ф. Тсаджут
Желтая карточка
М. Майта
65'
64'
Замена
С. Фаллетти
️️️️
Д. Йонсен
56'
Желтая карточка
Ф. Тсаджут
50'
Желтая карточка
В. Антов
46'
Замена
Ч. Пикель
️️️️
Ф. Васкес
Замена
М. Араму
️️️️
G. Morachioli
46'
40'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
29'
Желтая карточка
R. Maiello
23'
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
R. Maiello
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
8
Маттиа Майта
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
13
Лука Раванелли
(К)
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
18
Сесар Фаллетти
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
4-3-3
12
Бренно
25
6
Ди Чезаре
34
Викари
31
Риччи
8
Майта
17
26
Лулич
9
33
Сибилли
17
3-2-2-2-1
99
Юнгдаль
13
Раванелли
24
Лочошвили
60
Антов
18
Гильоне
17
Серникола
37
Маер
18
Коллоколо
20
Васкес
17
Йонсен
74
Тсаджут
31
Риччи
93
Дорвал
93
Дорвал
31
Риччи
8
Майта
6
Эджума
6
Эджума
8
Майта
17
50
Бенали
50
Бенали
17
17
70
Араму
70
Араму
17
20
Васкес
18
Пикель
18
Пикель
20
Васкес
18
Коллоколо
26
26
18
Коллоколо
17
Йонсен
18
Фаллетти
18
Фаллетти
17
Йонсен
17
Серникола
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
17
Серникола
74
Тсаджут
9
Кода
9
Кода
74
Тсаджут
Остались в запасе
Бари
Кремонезе
1
Marco Pissardo
ВР
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Бари - Кремонезе
5
3
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
9
Офсайды
2
2
Количество передач
310
527
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Главный судья:
Alberto Santoro, Italy
Стадион:
San Nicola, Bari
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