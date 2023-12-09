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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Зюйдтироль
Бари - Зюйдтироль: обзор матча 09 декабря 2023
Бари
09.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 16 тур
2 : 1
Завершен
Зюйдтироль
26'
Д. Сибилли (П)
72'
В. Ди Чезаре
37'
K. Vinetot
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Зюйдтироль
Замена
N. Bellomo
️️️️
А. Бенали
90'
+4
Желтая карточка
Д. Риччи
85'
Замена
М. Майта
️️️️
I. Koutsoupias
82'
77'
Замена
A. Cagnano
️️️️
Д. Казираги
77'
Замена
A. Cisco
️️️️
L. Ghiringhelli
76'
Желтая карточка
С. Дави
Желтая карточка
Д. Сибилли
76'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Араму
74'
ГОЛ! 2:1!
В. Ди Чезаре
72'
67'
Замена
Р. Черво
️️️️
G. Lunetta
62'
Желтая карточка
K. Vinetot
Замена
М. Эджума
️️️️
Д. Акампора
46'
Замена
М. Дорвал
️️️️
R. Pucino
46'
40'
Желтая карточка
Д. Петерс
37'
ГОЛ! 1:1!
K. Vinetot
Пас отдал
Д. Казираги
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Сибилли
26'
Желтая карточка
Д. Акампора
21'
20'
Замена
K. Vinetot
️️️️
Н. Раути
16'
Красная карточка
Д. Куомо
14'
Желтая карточка
L. Ghiringhelli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
50
Ахмад Бенали
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Ismail Achik
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
24
Симоне Дави
ЦП
7
Gabriel Lunetta
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Зюйдтироль
29
Jonas Arlanch
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
27
Cristian Shiba
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
22
Raphael Kofler
ЦП
70
Amney Moutassime
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
4-2-1-3
12
Бренно
25
34
Викари
31
Риччи
6
Ди Чезаре
50
Бенали
13
Акампора
70
Араму
30
33
Сибилли
11
2-4-4
1
14
Куомо
55
7
42
Петерс
21
Тайт
24
Дави
17
Казираги
7
Раути
33
6
25
93
Дорвал
93
Дорвал
25
13
Акампора
6
Эджума
6
Эджума
13
Акампора
30
8
Майта
8
Майта
30
70
Араму
17
17
70
Араму
50
Бенали
10
10
50
Бенали
7
Раути
5
5
7
Раути
17
Казираги
32
32
17
Казираги
6
26
26
6
7
20
Черво
20
Черво
7
Остались в запасе
Бари
Зюйдтироль
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
29
Jonas Arlanch
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
70
Amney Moutassime
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
Остались в запасе
29
Jonas Arlanch
ВР
12
Giacomo Drago
ВР
27
Cristian Shiba
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
70
Amney Moutassime
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Бари - Зюйдтироль
3
1
4
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
3
Нарушения
5
9
Количество передач
173
194
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Cosso, Italy
Стадион:
San Nicola, Bari
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