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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Циттаделла
Бари - Циттаделла: обзор матча 30 августа 2023
Бари
30.08.2023, среда, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
1 : 1
Завершен
Циттаделла
6'
М. Насти
89'
Н. Паван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Циттаделла
89'
ГОЛ! 1:1!
Н. Паван
Пас отдал
A. Tessiore
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
83'
Замена
N. Bellomo
️️️️
М. Насти
83'
Замена
R. Pucino
️️️️
Д. Риччи
82'
Замена
М. Эджума
️️️️
G. Morachioli
75'
Замена
О. Шедлер
️️️️
Д. Сибилли
75'
Замена
А. Бенали
️️️️
I. Koutsoupias
69'
59'
Замена
Л. Пандольфи
️️️️
T. Maistrello
50'
Желтая карточка
T. Maistrello
46'
Замена
F. Amatucci
️️️️
Э. Корнвиг
46'
Замена
Л. Кариссони
️️️️
F. Giraudo
ГОЛ! 1:0!
М. Насти
Пас отдал
Д. Сибилли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
8
Маттиа Майта
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Бари
13
Emanuele Polverino
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
33
Daniele Celiento
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
29
Francesco Lops
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
4-2-4
12
Бренно
93
Дорвал
34
Викари
31
Риччи
6
Ди Чезаре
8
Майта
17
30
17
19
Насти
33
Сибилли
3-1-3-3
13
Кастрати
2
Сальви
15
Фраре
98
26
Паван
8
Корнвиг
23
Бранка
16
Вита
19
9
45
31
Риччи
25
25
31
Риччи
17
6
Эджума
6
Эджума
17
30
50
Бенали
50
Бенали
30
33
Сибилли
21
Шедлер
21
Шедлер
33
Сибилли
19
Насти
10
10
19
Насти
98
24
Кариссони
24
Кариссони
98
8
Корнвиг
8
8
8
Корнвиг
45
7
Пандольфи
7
Пандольфи
45
Остались в запасе
Бари
Циттаделла
13
Emanuele Polverino
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
33
Daniele Celiento
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
29
Francesco Lops
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
13
Emanuele Polverino
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
33
Daniele Celiento
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
29
Francesco Lops
ЦП
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Бари - Циттаделла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
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1
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