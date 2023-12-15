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Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Бари
Специя - Бари: обзор матча 15 декабря 2023
Специя
15.12.2023, пятница, 22:30
Италия. Серия В, 17 тур
1 : 0
Завершен
Бари
84'
Д. Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Бари
Вторая желтая
Ш. Журковски
90'
+4
Желтая карточка
С. Элиа
90'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
Д. Верде
89'
Желтая карточка
Ш. Журковски
87'
87'
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
86'
Замена
N. Bellomo
️️️️
I. Achik
Желтая карточка
Д. Верде
85'
ГОЛ! 1:0!
Д. Верде
84'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
М. Антонуччи
74'
69'
Желтая карточка
М. Майта
Замена
Ф. Кассата
️️️️
Р. Куда
68'
68'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Араму
67'
Замена
М. Эджума
️️️️
I. Koutsoupias
40'
Желтая карточка
I. Koutsoupias
21'
Желтая карточка
I. Achik
Желтая карточка
С. Эспозито
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
80
Рашид Куда
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
8
Маттиа Майта
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
3-1-2-1-3
41
Зут
55
Христов
43
Николау
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
80
Куда
23
Бандинелли
71
Элиа
10
Верде
94
Пио Эспозито
16
Антонуччи
4-2-1-3
12
Бренно
6
Ди Чезаре
34
Викари
31
Риччи
93
Дорвал
8
Майта
50
Бенали
70
Араму
11
19
Насти
30
16
Антонуччи
14
Журковски
14
Журковски
16
Антонуччи
80
Куда
29
Кассата
29
Кассата
80
Куда
10
Верде
99
Кроллис
99
Кроллис
10
Верде
30
6
Эджума
6
Эджума
30
11
10
10
11
70
Араму
17
17
70
Араму
Остались в запасе
Специя
Бари
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
36
Pietro Candelari
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Специя - Бари
4
1
4
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
6
Офсайды
0
1
Количество передач
216
217
Сейвы
4
0
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
Новости команд
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Специя
Бари
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19 июня
1
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1
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19 июня
1
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1
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