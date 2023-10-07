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Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Бари
Реджана 1919 - Бари: обзор матча 07 октября 2023
Реджана 1919
07.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 9 тур
1 : 1
Завершен
Бари
10'
Н. Гирма
34'
В. Ди Чезаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Бари
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Э. Кабаши
90'
Желтая карточка
А. Бьянко
86'
83'
Замена
N. Bellomo
️️️️
М. Араму
Замена
L. Libutti
️️️️
Э. Пьераньоло
80'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
Н. Гирма
80'
77'
Замена
А. Бенали
️️️️
R. Maiello
76'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Насти
Замена
F. Nardi
️️️️
Д. Чрнигой
62'
Замена
С. Гондо
️️️️
S. Pettinari
62'
57'
Замена
Д. Сибилли
️️️️
I. Koutsoupias
Желтая карточка
Э. Кабаши
38'
34'
ГОЛ! 1:1!
В. Ди Чезаре
Пас отдал
R. Maiello
30'
Желтая карточка
Д. Акампора
ГОЛ! 1:0!
Н. Гирма
Пас отдал
S. Pettinari
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
77
Элвис Кабаши
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
23
S. Pettinari
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Бари
12
Бренно
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
17
Raffaele Maiello
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Реджана 1919
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
Бари
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
4-4-2
22
Барди
70
Пьераньоло
4
27
Маркандалли
31
Сампиризи
77
Кабаши
42
Бьянко
80
Гирма
89
Чрнигой
9
Антист
23
4-2-1-3
12
Бренно
93
Дорвал
6
Ди Чезаре
34
Викари
7
Фработта
17
13
Акампора
70
Араму
19
Насти
9
30
70
Пьераньоло
17
17
70
Пьераньоло
77
Кабаши
8
Чигарини
8
Чигарини
77
Кабаши
23
11
Гондо
11
Гондо
23
89
Чрнигой
24
24
89
Чрнигой
80
Гирма
11
11
80
Гирма
17
50
Бенали
50
Бенали
17
70
Араму
10
10
70
Араму
30
33
Сибилли
33
Сибилли
30
19
Насти
17
17
19
Насти
Остались в запасе
Реджана 1919
Бари
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
10
Eric Lanini
ЦФ
Остались в запасе
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Реджана 1919 - Бари
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
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