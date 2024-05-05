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Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Бари
Циттаделла - Бари: обзор матча 05 мая 2024
Циттаделла
05.05.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия В, 37 тур
1 : 1
Завершен
Бари
16'
М. Насти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циттаделла - Бари
Замена
N. Saggionetto
️️️️
A. Tessiore
87'
84'
Желтая карточка
Д. Риччи
80'
Замена
R. Maiello
️️️️
Д. Акампора
80'
Замена
Я. Каллон
️️️️
М. Насти
Замена
A. Rizza
️️️️
F. Giraudo
76'
Желтая карточка
F. Giraudo
60'
59'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
К. Лулич
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
C. Cassano
56'
Замена
С. Бранка
️️️️
Д. Каррьеро
56'
23'
Замена
I. Achik
️️️️
М. Майта
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Насти
Пас отдал
Д. Акампора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
4
Маттео Анжели
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
8
Francesco Amatucci
ЦП
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
16
Алессио Вита
(К)
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
8
Маттиа Майта
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Циттаделла
1
Filippo Veneran
ВР
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Бари
12
Бренно
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Яя Каллон
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
3-1-4-2
13
Кастрати
4
Анжели
6
98
26
Паван
8
16
Вита
18
20
Каррьеро
8
19
4-4-2
1
6
Ди Чезаре
31
Риччи
93
Дорвал
34
Викари
13
Акампора
26
Лулич
50
Бенали
8
Майта
19
Насти
33
Сибилли
98
28
28
98
19
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
19
18
21
21
18
20
Каррьеро
23
Бранка
23
Бранка
20
Каррьеро
13
Акампора
17
17
13
Акампора
19
Насти
11
Каллон
11
Каллон
19
Насти
26
Лулич
47
Пушкаш
47
Пушкаш
26
Лулич
8
Майта
11
11
8
Майта
Остались в запасе
Циттаделла
Бари
1
Filippo Veneran
ВР
78
Лука Маниеро
ВР
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
27
Андреа Данци
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
12
Бренно
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
1
Filippo Veneran
ВР
78
Лука Маниеро
ВР
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
27
Андреа Данци
ЦП
7
Лука Пандольфи
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Циттаделла - Бари
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
16
10
Офсайды
2
4
Количество передач
359
392
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Новости команд
Все
Циттаделла
Бари
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
2022.10.19 00:07
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
2017.12.15 07:08
1
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
2017.12.15 00:50
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
2015.08.03 07:11
2
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
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