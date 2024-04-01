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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Бари
Модена - Бари: обзор матча 01 апреля 2024
Модена
01.04.2024, понедельник, 13:30
Италия. Серия В, 31 тур
1 : 1
Завершен
Бари
51'
А. Палумбо (П)
62'
R. Pucino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Бари
Желтая карточка
M. Cotali
90'
+6
86'
Замена
М. Эджума
️️️️
М. Майта
Желтая карточка
Ф. Понси
81'
Замена
Т. Баттистелла
️️️️
A. Pergreffi
79'
Желтая карточка
A. Pergreffi
78'
78'
Замена
N. Bellomo
️️️️
G. Morachioli
62'
ГОЛ! 1:1!
R. Pucino
Пас отдал
К. Лулич
Замена
E. Gliozzi
️️️️
Я. Манкони
61'
Замена
Л. Тремолада
️️️️
А. Палумбо
61'
Желтая карточка
Я. Манкони
56'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Палумбо
51'
Замена
M. Cotali
️️️️
N. Corrado
46'
46'
Замена
М. Араму
️️️️
Д. Сибилли
22'
Желтая карточка
Д. Сибилли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К)
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
8
Simone Santoro
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Бари
12
Бренно
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
8
Маттиа Майта
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
99
Shady Oukhadda
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
4-3-3
90
Секулин
4
Риччо
4
3
Понси
19
8
5
Палумбо
91
17
Манкони
9
8
4-3-3
12
Бренно
34
Викари
25
31
Риччи
6
Ди Чезаре
8
Майта
50
Бенали
26
Лулич
17
47
Пушкаш
33
Сибилли
91
29
29
91
4
5
Баттистелла
5
Баттистелла
4
5
Палумбо
10
Тремолада
10
Тремолада
5
Палумбо
17
Манкони
9
9
17
Манкони
8
Майта
6
Эджума
6
Эджума
8
Майта
33
Сибилли
70
Араму
70
Араму
33
Сибилли
17
10
10
17
Остались в запасе
Модена
Бари
16
Riccardo Gagno
ВР
42
Lukas Mondele
ЦП
99
Shady Oukhadda
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
9
Davide Diaw
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
16
Riccardo Gagno
ВР
42
Lukas Mondele
ЦП
99
Shady Oukhadda
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
9
Davide Diaw
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Модена - Бари
4
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
12
Офсайды
2
2
Количество передач
447
422
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Бонасина
(Бергамо)
Стадион:
Альберто Бралья
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