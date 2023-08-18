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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Палермо
Бари - Палермо: обзор матча 18 августа 2023
Бари
18.08.2023, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
0 : 0
Завершен
Палермо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Палермо
Желтая карточка
Бренно
90'
+3
Желтая карточка
J. Ménez
90'
+2
Замена
R. Pucino
️️️️
А. Бенали
85'
78'
Замена
Э. Солери
️️️️
Р. Инсинье
78'
Замена
Н. Валенте
️️️️
Ф. Ди Мариано
75'
Желтая карточка
Р. Инсинье
Желтая карточка
А. Бенали
70'
69'
Пенальти не реализован!
Ф. Ди Мариано
69'
Замена
A. Buttaro
️️️️
I. Marconi
69'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
Л. Штулац
Желтая карточка
R. Maiello
67'
Вторая желтая
В. Ди Чезаре
67'
64'
Желтая карточка
М. Луиджи Брунори
Замена
Ž. Žužek
️️️️
Д. Сибилли
61'
Замена
J. Ménez
️️️️
М. Насти
61'
Желтая карточка
Д. Сибилли
51'
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
50'
Красная карточка
М. Майта
50'
Желтая карточка
М. Майта
48'
24'
Желтая карточка
I. Marconi
Замена
О. Шедлер
️️️️
D. Diaw
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
17
Raffaele Maiello
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
9
Davide Diaw
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Палермо
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Лео Штулац
ОП
94
Роберто Инсинье
ПВ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Бари
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
5
Marco Perrotta
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
29
Francesco Lops
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Палермо
12
Manfredi Nespola
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
30
Никола Валенте
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
92
Эдоардо Солери
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
4-3-3
12
Бренно
93
Дорвал
34
Викари
31
Риччи
6
Ди Чезаре
17
8
Майта
50
Бенали
33
Сибилли
19
Насти
9
4-2-2-3
15
15
Лучионе
37
Матею
32
Чеккарони
6
Гомес
4
Штулац
94
Инсинье
23
Ди Мариано
22
14
99
Брунори
50
Бенали
25
25
50
Бенали
33
Сибилли
15
15
33
Сибилли
19
Насти
7
7
19
Насти
9
21
Шедлер
21
Шедлер
9
15
25
25
15
23
Ди Мариано
30
Валенте
30
Валенте
23
Ди Мариано
94
Инсинье
92
Солери
92
Солери
94
Инсинье
4
Штулац
11
Манкузо
11
Манкузо
4
Штулац
Остались в запасе
Бари
Палермо
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
5
Marco Perrotta
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
80
Filippo Faggi
ЦП
29
Francesco Lops
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
12
Manfredi Nespola
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
5
Marco Perrotta
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
80
Filippo Faggi
ЦП
29
Francesco Lops
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Остались в запасе
12
Manfredi Nespola
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Статистика матча Бари - Палермо
7
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
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