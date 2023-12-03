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Расписание матчей
Италия. Серия B
Лекко - Бари
Лекко - Бари: обзор матча 03 декабря 2023
Лекко
03.12.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 15 тур
1 : 0
Завершен
Бари
70'
Н. Бусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лекко - Бари
90'
+5
Желтая карточка
М. Дорвал
Желтая карточка
М. Лемменс
88'
86'
Замена
М. Эджума
️️️️
Д. Акампора
Замена
V. Agostinelli
️️️️
Н. Бусо
86'
Замена
U. Eusepi
️️️️
A. Novakovich
78'
77'
Замена
G. Morachioli
️️️️
I. Achik
76'
Замена
М. Араму
️️️️
М. Майта
Желтая карточка
Л. Ди Стефано
73'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бусо
70'
64'
Желтая карточка
Ф. Викари
Замена
Л. Ди Стефано
️️️️
Ф. Лепоре
64'
57'
Замена
D. Diaw
️️️️
М. Насти
Замена
G. Galli
️️️️
Д. Дельи Инноченти
46'
40'
Желтая карточка
М. Насти
Желтая карточка
Д. Дельи Инноченти
29'
Желтая карточка
A. Novakovich
22'
Желтая карточка
V. Celjak
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
17
Артур Ионицэ
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
9
Andrija Novakovich
ЦФ
32
Франко Лепоре
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Бари
12
Бренно
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
8
Маттиа Майта
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
11
Ismail Achik
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лекко
12
Luca Bonadeo
ВР
68
Brayan Boci
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
96
Giorgio Galli
ЦП
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
6
Luca Giudici
ЦП
9
Umberto Eusepi
ЦФ
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
9
Davide Diaw
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
4-1-2-3
22
4
6
17
83
Лемменс
5
Дельи Инноченти
17
Ионицэ
21
Крочата
7
Бусо
32
Лепоре
9
4-3-3
12
Бренно
34
Викари
93
Дорвал
31
Риччи
6
Ди Чезаре
8
Майта
13
Акампора
50
Бенали
19
Насти
33
Сибилли
11
5
Дельи Инноченти
96
96
5
Дельи Инноченти
7
Бусо
80
80
7
Бусо
9
9
9
9
32
Лепоре
73
Ди Стефано
73
Ди Стефано
32
Лепоре
13
Акампора
6
Эджума
6
Эджума
13
Акампора
8
Майта
70
Араму
70
Араму
8
Майта
19
Насти
9
9
19
Насти
11
17
17
11
Остались в запасе
Лекко
Бари
12
Luca Bonadeo
ВР
68
Brayan Boci
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
6
Luca Giudici
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
12
Luca Bonadeo
ВР
68
Brayan Boci
ЦЗ
20
Francesco Donati
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
6
Luca Giudici
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Лекко - Бари
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Niccolò Baroni, Italy
Стадион:
Stadio Rigamonti-Ceppi, Lecco
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2023.12.14 21:46
2
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1
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