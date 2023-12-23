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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Козенца
Бари - Козенца: обзор матча 23 декабря 2023
Бари
23.12.2023, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 18 тур
0 : 0
Завершен
Козенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Козенца
90'
+3
Вторая желтая
М. Прашелик
84'
Замена
V. Crespi
️️️️
Д. Тутино
Замена
J. Ménez
️️️️
М. Насти
84'
Замена
Д. Акампора
️️️️
М. Эджума
83'
81'
Желтая карточка
М. Прашелик
Замена
N. Bellomo
️️️️
М. Майта
76'
Замена
М. Араму
️️️️
I. Achik
75'
74'
Замена
Ф. Сгарби
️️️️
А. Фонтанароза
Желтая карточка
Д. Сибилли
69'
Желтая карточка
М. Насти
48'
Замена
Ž. Žužek
️️️️
В. Ди Чезаре
46'
46'
Замена
И. Воца
️️️️
A. Florenzi
36'
Желтая карточка
A. Florenzi
Желтая карточка
А. Бенали
31'
Желтая карточка
Д. Риччи
16'
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
4
Pietro Martino
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
34
Aldo Florenzi
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
13
A. Meroni
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЛЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
32
Франческо Форте
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
4-1-2-3
12
Бренно
93
Дорвал
6
Ди Чезаре
34
Викари
31
Риччи
6
Эджума
50
Бенали
8
Майта
11
19
Насти
33
Сибилли
3-1-1-1-4
1
Микаи
23
Вентури
30
Фонтанароза
4
98
Цуккон
3
Рисполи
7
Прашелик
13
30
Маццокки
99
Тутино
34
6
Ди Чезаре
15
15
6
Ди Чезаре
6
Эджума
13
Акампора
13
Акампора
6
Эджума
11
70
Араму
70
Араму
11
8
Майта
10
10
8
Майта
19
Насти
7
7
19
Насти
30
Фонтанароза
32
Сгарби
32
Сгарби
30
Фонтанароза
34
42
Воца
42
Воца
34
99
Тутино
17
17
99
Тутино
Остались в запасе
Бари
Козенца
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
80
Filippo Faggi
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
77
Leonardo Marson
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЛЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
32
Франческо Форте
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
80
Filippo Faggi
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
74
Matteo Ahmetaj
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЛЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
32
Франческо Форте
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Бари - Козенца
5
1
2
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
21
15
Офсайды
3
2
Количество передач
412
360
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Matteo Gualtieri, Italy
Стадион:
San Nicola, Bari
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«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
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2025.07.23 17:20
1
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2025.05.04 19:24
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5
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2021.04.19 17:47
20
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19 июня
1
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2025.07.23 17:20
1
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2025.05.04 19:24
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20
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2021.02.18 09:55
1
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