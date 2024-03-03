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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Специя
Бари - Специя: обзор матча 03 марта 2024
Бари
03.03.2024, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 28 тур
1 : 1
Завершен
Специя
56'
Д. Сибилли
50'
А. Матею
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Специя
84'
Замена
Л. Моро
️️️️
С. Эспозито
Замена
I. Achik
️️️️
G. Morachioli
77'
76'
Замена
Ф. Бандинелли
️️️️
Ф. Кассата
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
М. Насти
73'
Замена
А. Гибре
️️️️
Д. Риччи
73'
64'
Желтая карточка
Н. Бертола
64'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Ф. Ягелло
63'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Д. Ди Серио
63'
Замена
Н. Бертола
️️️️
G. Tanco
Желтая карточка
М. Насти
58'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сибилли
Пас отдал
G. Morachioli
56'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Матею
Пас отдал
Ф. Ягелло
Замена
К. Лулич
️️️️
М. Эджума
46'
41'
Желтая карточка
А. Надь
19'
Желтая карточка
А. Матею
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
30
Domenico Dachille
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Специя
45
Джан Марко Креспи
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-2-3
12
Бренно
6
93
Дорвал
6
Ди Чезаре
31
Риччи
6
Эджума
50
Бенали
15
19
Насти
17
33
Сибилли
4-3-1-2
41
Зут
43
Николау
37
Матею
34
55
Христов
29
Кассата
6
Надь
24
Ягелло
71
Элиа
20
Ди Серио
94
Пио Эспозито
31
Риччи
19
Гибре
19
Гибре
31
Риччи
6
Эджума
26
Лулич
26
Лулич
6
Эджума
19
Насти
47
Пушкаш
47
Пушкаш
19
Насти
17
11
11
17
34
13
Бертола
13
Бертола
34
24
Ягелло
94
Эспозито
94
Эспозито
24
Ягелло
29
Кассата
23
Бандинелли
23
Бандинелли
29
Кассата
Эспозито
9
Моро
9
Моро
Эспозито
20
Ди Серио
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
20
Ди Серио
Остались в запасе
Бари
Специя
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
30
Domenico Dachille
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
45
Джан Марко Креспи
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
3
Roko Jureskin
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
30
Domenico Dachille
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
3
Roko Jureskin
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Бари - Специя
2
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
17
Офсайды
1
0
Количество передач
461
353
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Marco Monaldi, Italy
Стадион:
San Nicola, Bari
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