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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Модена
Бари - Модена: обзор матча 21 октября 2023
Бари
21.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 10 тур
1 : 1
Завершен
Модена
72'
Д. Сибилли
84'
Я. Манкони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Модена
Замена
I. Achik
️️️️
М. Дорвал
89'
84'
ГОЛ! 1:1!
Я. Манкони
80'
Замена
Л. Стриццоло
️️️️
А. Палумбо
Замена
М. Насти
️️️️
D. Diaw
75'
Замена
R. Pucino
️️️️
Д. Сибилли
75'
Желтая карточка
Д. Сибилли
73'
73'
Замена
А. Риччо
️️️️
Ф. Понси
ГОЛ! 1:0!
Д. Сибилли
72'
68'
Желтая карточка
F. Gerli
67'
Желтая карточка
M. Cotali
55'
Желтая карточка
C. Cauz
55'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
N. Bonfanti
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Араму
46'
Замена
N. Bellomo
️️️️
R. Maiello
21'
14'
Желтая карточка
G. Zaro
Желтая карточка
Д. Риччи
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
17
Raffaele Maiello
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
16
Fabio Gerli
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Бари
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
1
Alessandro Farroni
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
22
Filippo Vandelli
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
4-2-1-3
12
Бренно
93
Дорвал
34
Викари
31
Риччи
6
Ди Чезаре
17
13
Акампора
70
Араму
9
33
Сибилли
30
4-3-3
16
33
3
Понси
19
29
16
5
Палумбо
10
Тремолада
9
21
8
33
Сибилли
25
25
33
Сибилли
17
10
10
17
93
Дорвал
11
11
93
Дорвал
70
Араму
17
17
70
Араму
9
19
Насти
19
Насти
9
3
Понси
4
Риччо
4
Риччо
3
Понси
21
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
21
5
Палумбо
32
Стриццоло
32
Стриццоло
5
Палумбо
Остались в запасе
Бари
Модена
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
1
Alessandro Farroni
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
90
Андреа Секулин
ВР
22
Filippo Vandelli
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
17
Якопо Манкони
ЦФ
Остались в запасе
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
1
Alessandro Farroni
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
22
Filippo Vandelli
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
17
Якопо Манкони
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Бари - Модена
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
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