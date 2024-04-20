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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Пиза
Бари - Пиза: обзор матча 20 апреля 2024
Бари
20.04.2024, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 34 тур
1 : 1
Завершен
Пиза
60'
Г. Пушкаш (П)
3'
А. Калабрези
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Пиза
Желтая карточка
Д. Риччи
90'
+2
Замена
N. Bellomo
️️️️
М. Майта
89'
86'
Замена
P. Beruatto
️️️️
А. Калабрези
76'
Замена
I. Toure
️️️️
М. Валоти
Замена
М. Насти
️️️️
Г. Пушкаш
76'
Замена
I. Achik
️️️️
Я. Каллон
75'
74'
Желтая карточка
Т. Барбиери
68'
Замена
М. Велозу
️️️️
T. Esteves
68'
Замена
С. Канестрелли
️️️️
Х. Херманнссон
Замена
М. Араму
️️️️
G. Morachioli
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Пушкаш
60'
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
25'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Калабрези
Пас отдал
Т. Барбиери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
8
Маттиа Майта
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Пиза
12
Николас
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
30
Alessandro De Vitis
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
P. Beruatto
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
4-2-1-3
12
Бренно
34
Викари
93
Дорвал
6
Ди Чезаре
31
Риччи
8
Майта
50
Бенали
11
Каллон
47
Пушкаш
33
Сибилли
17
4-4-1-1
12
Николас
4
Барбиери
6
Херманнссон
4
Караччоло
33
Калабрези
8
Марин
30
10
Валоти
19
77
Д'Алессандро
32
Морео
17
70
Араму
70
Араму
17
8
Майта
10
10
8
Майта
11
Каллон
11
11
11
Каллон
47
Пушкаш
19
Насти
19
Насти
47
Пушкаш
6
Херманнссон
5
Канестрелли
5
Канестрелли
6
Херманнссон
19
44
Велозу
44
Велозу
19
33
Калабрези
20
20
33
Калабрези
10
Валоти
27
27
10
Валоти
Остались в запасе
Бари
Пиза
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
22
Leonardo Loria
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
30
Alessandro De Vitis
ЦП
10
Маттео Трамони
ЛВ
9
Ян Млакар
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
30
Alessandro De Vitis
ЦП
10
Маттео Трамони
ЛВ
9
Ян Млакар
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Бари - Пиза
2
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
13
Офсайды
3
1
Количество передач
370
366
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Ivano Pezzuto, Italy
Стадион:
San Nicola, Bari
Новости команд
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