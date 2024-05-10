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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Брешиа
Бари - Брешиа: обзор матча 10 мая 2024
Бари
10.05.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 38 тур
2 : 0
Завершен
Брешиа
26'
Д. Сибилли
57'
В. Ди Чезаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Брешиа
90'
+4
Замена
P. Amiamo Nuamah
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
К. Лулич
️️️️
R. Maiello
84'
Желтая карточка
М. Дорвал
78'
75'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
M. Bertagnoli
Замена
М. Дорвал
️️️️
I. Achik
69'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
М. Насти
69'
Замена
N. Bellomo
️️️️
Д. Акампора
62'
ГОЛ! 2:0!
В. Ди Чезаре
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сибилли
Пас отдал
Д. Риччи
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
17
Raffaele Maiello
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
25
Николас Галацци
АП
3
Matthieu Huard
ЦФ
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Бари
12
Luigi Pellegrini
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Яя Каллон
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
29
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
4-3-3
1
25
34
Викари
31
Риччи
6
Ди Чезаре
17
50
Бенали
13
Акампора
11
19
Насти
33
Сибилли
2-4-1-3
19
Леццерини
66
Папетти
25
Бизоли
8
Бьярнасон
6
26
39
25
Галацци
9
Бианки
24
Дикман
3
11
93
Дорвал
93
Дорвал
11
17
26
Лулич
26
Лулич
17
19
Насти
47
Пушкаш
47
Пушкаш
19
Насти
13
Акампора
10
10
13
Акампора
26
72
Ольцер
72
Ольцер
26
8
Бьярнасон
29
29
8
Бьярнасон
Остались в запасе
Бари
Брешиа
12
Luigi Pellegrini
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Яя Каллон
ПВ
Главный тренер
Паскуале Марино
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
12
Luigi Pellegrini
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Яя Каллон
ПВ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
31
Matteo Ferro
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Бари - Брешиа
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
18
9
Офсайды
2
0
Количество передач
344
428
Сейвы
0
5
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
10
6
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Коломбо
Стадион:
San Nicola, Bari
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