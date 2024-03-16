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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Сампдория
Бари - Сампдория: обзор матча 16 марта 2024
Бари
16.03.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 30 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
87'
П. Касами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Сампдория
Замена
К. Лулич
️️️️
Д. Сибилли
89'
Замена
Я. Каллон
️️️️
М. Майта
89'
87'
ГОЛ! 0:1!
П. Касами
Пас отдал
М. Де Лука
Замена
R. Maiello
️️️️
А. Бенали
78'
Замена
М. Насти
️️️️
G. Morachioli
78'
Желтая карточка
G. Morachioli
76'
73'
Замена
L. Benedetti
️️️️
П. Стоянович
73'
Замена
Ф. Борини
️️️️
А. Альварес
73'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Ф. Гонсалес
Пенальти не реализован!
Д. Сибилли
72'
57'
Желтая карточка
П. Стоянович
50'
Замена
Э. Дарбо
️️️️
Ж. Йепес
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
34'
25'
Желтая карточка
Ф. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
50
Ахмад Бенали
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
23
Фабио Депаоли
(К)
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Бари
12
Luigi Pellegrini
ВР
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
3-2-2-3
12
Бренно
34
Викари
93
Дорвал
25
6
Ди Чезаре
6
50
Бенали
8
Майта
17
47
Пушкаш
33
Сибилли
3-3-1-2
1
Станкович
15
Леони
87
Гиларди
16
Гонсалес
23
Депаоли
21
Йепес
3
Баррека
23
Касами
9
Де Лука
9
Альварес
50
Бенали
17
17
50
Бенали
33
Сибилли
26
Лулич
26
Лулич
33
Сибилли
8
Майта
11
Каллон
11
Каллон
8
Майта
17
19
Насти
19
Насти
17
16
Гонсалес
29
Мурру
29
Мурру
16
Гонсалес
21
Йепес
5
Дарбо
5
Дарбо
21
Йепес
30
Стоянович
80
80
30
Стоянович
9
Альварес
16
Борини
16
Борини
9
Альварес
Остались в запасе
Бари
Сампдория
12
Luigi Pellegrini
ВР
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
Остались в запасе
12
Luigi Pellegrini
ВР
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
68
Илия Танталокки
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
43
Samuel Ntanda
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Бари - Сампдория
2
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
9
Офсайды
1
5
Количество передач
422
398
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Perenzoni, Italy
Стадион:
San Nicola, Bari
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