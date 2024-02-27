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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Бари
Катанцаро - Бари: обзор матча 27 февраля 2024
Катанцаро
27.02.2024, вторник, 22:30
Италия. Серия В, 27 тур
2 : 0
Завершен
Бари
4'
Я. Вандепутте
78'
П. Иеммелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Бари
90'
+2
Желтая карточка
А. Бенали
Замена
S. Pontisso
️️️️
L. Verna
86'
Желтая карточка
Я. Вандепутте
81'
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
G. Ambrosino
79'
ГОЛ! 2:0!
П. Иеммелло
78'
76'
Замена
М. Эджума
️️️️
К. Лулич
76'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Насти
72'
Желтая карточка
Ф. Викари
67'
Замена
М. Дорвал
️️️️
Д. Риччи
67'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
J. Ménez
Замена
M. Pompetti
️️️️
Я. Петриччионе
66'
63'
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
Желтая карточка
N. Brighenti
53'
Замена
А. Оливери
️️️️
D. Sounas
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Вандепутте
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
4
Matias Antonini
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
18
Mario Situm
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
(К)
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Бари
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
7
Jérémy Ménez
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Катанцаро
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
14
Marco Pompetti
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
14
Андреа Оливери
ПВ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
3-1-1-5
1
23
4
32
Крайнц
10
Петриччионе
27
Вандепутте
24
70
9
Иеммелло
8
18
3-2-2-3
12
Бренно
34
Викари
6
Ди Чезаре
25
6
31
Риччи
26
Лулич
50
Бенали
7
19
Насти
33
Сибилли
10
Петриччионе
14
14
10
Петриччионе
8
20
20
8
70
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
70
24
14
Оливери
14
Оливери
24
31
Риччи
93
Дорвал
93
Дорвал
31
Риччи
26
Лулич
6
Эджума
6
Эджума
26
Лулич
7
47
Пушкаш
47
Пушкаш
7
19
Насти
17
17
19
Насти
Остались в запасе
Катанцаро
Бари
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
11
Ismail Achik
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
99
Edoardo Borrelli
ВР
16
Andrea Sala
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
19
Маттео Стоппа
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
30
Domenico Dachille
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
11
Ismail Achik
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Катанцаро - Бари
2
3
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
10
18
Офсайды
1
2
Количество передач
370
589
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
2
13
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Ivano Pezzuto, Italy
Стадион:
Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
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