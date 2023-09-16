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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Бари
Пиза - Бари: обзор матча 16 сентября 2023
Пиза
16.09.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бари
12'
P. Beruatto
85'
A. Chukwu Hemsley
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Бари
Вторая желтая
А. Надь
89'
87'
Замена
А. Бенали
️️️️
Д. Акампора
85'
ГОЛ! 1:1!
A. Chukwu Hemsley
Пас отдал
М. Дорвал
81'
Желтая карточка
A. Chukwu Hemsley
Желтая карточка
А. Надь
79'
Замена
T. Esteves
️️️️
М. Валоти
75'
73'
Замена
A. Chukwu Hemsley
️️️️
М. Насти
72'
Замена
М. Араму
️️️️
G. Morachioli
Желтая карточка
М. Марин
65'
63'
Замена
I. Achik
️️️️
М. Майта
63'
Замена
Д. Фработта
️️️️
Д. Риччи
Замена
Я. Млакар
️️️️
С. Морео
62'
Замена
А. Надь
️️️️
М. Велозу
61'
Желтая карточка
М. Леверб
45'
+5
Замена
Т. Барбиери
️️️️
М. Д'Алессандро
35'
ГОЛ! 1:0!
P. Beruatto
12'
9'
Желтая карточка
Д. Акампора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
6
Максим Леверб
ЦЗ
8
Мариуш Марин
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Бари
12
Бренно
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Raffaele Maiello
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Ян Млакар
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Бари
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
3-4-1-2
12
Николас
33
Калабрези
5
Канестрелли
6
Леверб
8
Марин
10
Валоти
30
44
Велозу
77
Д'Алессандро
32
Морео
20
3-4-3
12
Бренно
93
Дорвал
31
Риччи
34
Викари
13
Акампора
17
8
Майта
15
17
19
Насти
33
Сибилли
77
Д'Алессандро
4
Барбиери
4
Барбиери
77
Д'Алессандро
10
Валоти
19
19
10
Валоти
44
Велозу
6
Надь
6
Надь
44
Велозу
32
Морео
9
Млакар
9
Млакар
32
Морео
31
Риччи
7
Фработта
7
Фработта
31
Риччи
13
Акампора
50
Бенали
50
Бенали
13
Акампора
17
70
Араму
70
Араму
17
19
Насти
90
90
19
Насти
8
Майта
11
11
8
Майта
Остались в запасе
Пиза
Бари
22
Leonardo Loria
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
30
Alessandro De Vitis
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Остались в запасе
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Пиза - Бари
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
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