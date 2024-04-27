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Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Бари
Козенца - Бари: обзор матча 27 апреля 2024
Козенца
27.04.2024, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 35 тур
4 : 1
Завершен
Бари
5'
С. Маццокки
17'
Д. Тутино
79'
Д. Чало
88'
Ф. Форте
44'
М. Насти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Бари
ГОЛ! 4:1!
Ф. Форте
Пас отдал
Т. Д'Орацио
88'
86'
Замена
Д. Акампора
️️️️
М. Майта
86'
Замена
I. Achik
️️️️
А. Бенали
Замена
М. Вивиани
️️️️
Д. Чало
86'
82'
Красная карточка
N. Bellomo
ГОЛ! 3:1!
Д. Чало
79'
75'
Замена
М. Дорвал
️️️️
R. Pucino
75'
Замена
N. Bellomo
️️️️
Я. Каллон
Желтая карточка
А. Микаи
72'
Замена
Ф. Форте
️️️️
Д. Тутино
70'
Замена
A. Florenzi
️️️️
М. Маррас
62'
61'
Желтая карточка
R. Pucino
60'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Араму
53'
Желтая карточка
А. Бенали
Замена
А. Фонтанароза
️️️️
М. Вентури
46'
Желтая карточка
Т. Д'Орацио
45'
+4
44'
ГОЛ! 2:1!
М. Насти
Пас отдал
Д. Сибилли
Желтая карточка
М. Вентури
39'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тутино
Пас отдал
М. Маррас
17'
ГОЛ! 1:0!
С. Маццокки
Пас отдал
Т. Д'Орацио
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
(К)
ЛЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
14
Джакомо Чало
ЦП
7
Мануэль Маррас
ПВ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
5
Michele Camporese
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
8
Маттиа Майта
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Яя Каллон
ПВ
19
Марко Насти
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
27
Луиджи Канотто
ПВ
32
Франческо Форте
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Бари
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
2-1-1-1-5
1
Микаи
11
Д'Орацио
23
Вентури
98
Цуккон
14
Чало
7
Маррас
13
30
Маццокки
16
Антонуччи
5
99
Тутино
4-2-2-2
1
6
Ди Чезаре
34
Викари
31
Риччи
25
8
Майта
50
Бенали
11
Каллон
70
Араму
33
Сибилли
19
Насти
23
Вентури
30
Фонтанароза
30
Фонтанароза
23
Вентури
14
Чало
23
Вивиани
23
Вивиани
14
Чало
99
Тутино
32
Форте
32
Форте
99
Тутино
7
Маррас
34
34
7
Маррас
25
93
Дорвал
93
Дорвал
25
8
Майта
13
Акампора
13
Акампора
8
Майта
70
Араму
17
17
70
Араму
11
Каллон
10
10
11
Каллон
50
Бенали
11
11
50
Бенали
Остались в запасе
Козенца
Бари
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
27
Луиджи Канотто
ПВ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
18
Bright Gyamfi
ЦЗ
27
Луиджи Канотто
ПВ
17
Valerio Crespi
ЦФ
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Козенца - Бари
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
229
492
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
Стадион:
Stadio San Vito, Cosenza
Новости команд
Все
Козенца
Бари
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
2021.08.14 00:27
5
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
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