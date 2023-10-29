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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Бари
Брешиа - Бари: обзор матча 29 октября 2023
Брешиа
29.10.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 11 тур
1 : 2
Завершен
Бари
11'
Г. Мончини (П)
58'
D. Diaw
76'
Ф. Викари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Бари
85'
Желтая карточка
I. Koutsoupias
85'
Замена
N. Bellomo
️️️️
Д. Сибилли
Замена
М. Фарес
️️️️
M. Huard
81'
Замена
Д. Боррелли
️️️️
F. Paghera
81'
Желтая карточка
Д. Ольцер
80'
76'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Викари
Пас отдал
Д. Риччи
Желтая карточка
Н. Галацци
74'
Замена
Д. Ольцер
️️️️
Ф. Бианки
72'
72'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Насти
58'
ГОЛ! 1:1!
D. Diaw
Пас отдал
Д. Сибилли
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
57'
46'
Замена
Д. Риччи
️️️️
Д. Фработта
Замена
T. Van De Looi
️️️️
Д. Бизоли
45'
+4
23'
Желтая карточка
Д. Сибилли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мончини
11'
9'
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К)
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
3
Matthieu Huard
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Бари
12
Бренно
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
13
Дженнаро Акампора
ЦП
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
16
Andrea Astrologo
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
2-3-5
19
Леццерини
66
Папетти
25
Бизоли
24
Мангравити
4
8
Бьярнасон
28
9
Бианки
11
Мончини
17
Джаллоу
3
3-2-1-4
12
Бренно
6
Ди Чезаре
34
Викари
25
93
Дорвал
7
Фработта
13
Акампора
9
19
Насти
30
33
Сибилли
3
93
Фарес
93
Фарес
3
25
Бизоли
6
6
25
Бизоли
9
Бианки
72
Ольцер
72
Ольцер
9
Бианки
4
29
Боррелли
29
Боррелли
4
7
Фработта
31
Риччи
31
Риччи
7
Фработта
19
Насти
17
17
19
Насти
33
Сибилли
10
10
33
Сибилли
Остались в запасе
Брешиа
Бари
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
16
Andrea Astrologo
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Pissardo
ВР
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
16
Andrea Astrologo
ЦП
15
Žan Žužek
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Брешиа - Бари
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Новости команд
Все
Брешиа
Бари
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
22 февраля
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
2022.03.24 08:56
Официально: «Милан» выкупил Тонали
2021.07.08 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
2021.07.05 23:00
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
2021.06.09 13:46
2
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
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