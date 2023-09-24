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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Катанцаро
Бари - Катанцаро: обзор матча 24 сентября 2023
Бари
24.09.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 6 тур
2 : 2
Завершен
Катанцаро
28'
I. Koutsoupias
57'
I. Koutsoupias
30'
D. Sounas
45+1'
L. Verna
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Катанцаро
83'
Вторая желтая
К. Миранда
81'
Желтая карточка
К. Миранда
Замена
М. Майта
️️️️
Д. Акампора
78'
Желтая карточка
D. Diaw
77'
76'
Замена
П. Иеммелло
️️️️
Т. Бьяши
67'
Замена
А. Гьон
️️️️
M. Pompetti
67'
Замена
Э. Бриньола
️️️️
D. Sounas
Замена
R. Pucino
️️️️
I. Koutsoupias
67'
Замена
D. Diaw
️️️️
Д. Сибилли
67'
ГОЛ! 2:2!
I. Koutsoupias
57'
57'
Замена
М. Стоппа
️️️️
А. Доннарумма
55'
Желтая карточка
D. Veroli
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Эджума
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
L. Verna
30'
ГОЛ! 1:1!
D. Sounas
Пас отдал
Я. Вандепутте
ГОЛ! 1:0!
I. Koutsoupias
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
12
Бренно
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
17
Raffaele Maiello
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
19
Марко Насти
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
3
Davide Veroli
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
Бари
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Ismail Achik
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
1
Alessandro Farroni
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
19
Маттео Стоппа
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
4-1-2-3
12
Бренно
7
Фработта
6
Ди Чезаре
34
Викари
93
Дорвал
6
Эджума
17
13
Акампора
30
33
Сибилли
19
Насти
3-2-5
1
14
Скогнамилло
3
23
77
Кацерис
14
27
Вандепутте
24
99
Доннарумма
8
14
Бьяши
30
25
25
30
13
Акампора
8
Майта
8
Майта
13
Акампора
33
Сибилли
9
9
33
Сибилли
6
Эджума
17
17
6
Эджума
99
Доннарумма
19
Стоппа
19
Стоппа
99
Доннарумма
14
8
Гьон
8
Гьон
14
24
17
Бриньола
17
Бриньола
24
14
Бьяши
9
Иеммелло
9
Иеммелло
14
Бьяши
Остались в запасе
Бари
Катанцаро
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Ismail Achik
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
1
Alessandro Farroni
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
15
Žan Žužek
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Ismail Achik
ЦФ
90
Akpa Chukwu Hemsley
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
1
Alessandro Farroni
ЦФ
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
20
Simone Pontisso
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Бари - Катанцаро
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
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