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Ренан
Статистика
Ренан - статистика
Завершил карьеру
19 июня 1986 (40), Бататаис
#5 | Полузащитник
186 см
Бразилия | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
18
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
3 : 3
17.05.2014
Сампдория
46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2 : 5
11.05.2014
Наполи
58' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Парма
2 : 0
04.05.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
27.04.2014
Кьево
79' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2 : 1
19.04.2014
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 4
13.04.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
2 : 0
06.04.2014
Сампдория
74' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
30.03.2014
Фиорентина
82' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 2
26.03.2014
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
5 : 0
23.03.2014
Верона
1' - 90'
23'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
3 : 0
16.03.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
4 : 2
09.03.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0 : 2
02.03.2014
Сампдория
1' - 74'
22'
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0 : 2
23.02.2014
Милан
81' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
3 : 0
16.02.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1 : 0
09.02.2014
Кальяри
83' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 1
03.02.2014
Сампдория
89' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
1 : 1
26.01.2014
Болонья
79' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
4 : 2
18.01.2014
Сампдория
46' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
3 : 0
13.01.2014
Удинезе
72' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
2 : 0
06.01.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
1 : 1
22.12.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0 : 1
15.12.2013
Сампдория
1' - 69'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
2 : 0
08.12.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1 : 1
01.12.2013
Сампдория
86' - 90'
89'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
1 : 1
24.11.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 1
10.11.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
3 : 4
03.11.2013
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
2 : 0
30.10.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
1 : 0
26.10.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Ливорно
1 : 2
20.10.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
2 : 2
06.10.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
1 : 0
28.09.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
0 : 2
25.09.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
2 : 2
21.09.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
0 : 3
15.09.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
2 : 2
01.09.2013
Сампдория
1' - 80'
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