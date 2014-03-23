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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Верона
Сампдория - Верона: обзор матча 23 марта 2014
Сампдория
23.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
5 : 0
Завершен
Верона
4'
Д. Сансоне
23'
Ренан
38'
Р. Сориано
48'
Р. Сориано
59'
А. Паломбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Верона
Замена
Б. Саламон
️️️️
А. Паломбо
80'
75'
Замена
Д. Качья
️️️️
Л. Тони
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Д. Сансоне
71'
Желтая карточка
Д. Сансоне
70'
69'
Замена
И. Пильюд
️️️️
Ф. Каччиаторе
64'
Замена
М. Рабушич
️️️️
Ромуло
Замена
Эдер
️️️️
М. Габбиадини
62'
ГОЛ! 5:0!
А. Паломбо
59'
ГОЛ! 4:0!
Р. Сориано
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
48'
ГОЛ! 3:0!
Р. Сориано
Пас отдал
В. Реджини
38'
36'
Желтая карточка
Б. Янкович
29'
Желтая карточка
М. Донадель
ГОЛ! 2:0!
Ренан
Пас отдал
М. Габбиадини
23'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сансоне
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
23
Эдер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Верона
12
Николас
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
4-3-3
1
Да Кошта
13
Реджини
5
Гастальделло
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
5
Ренан
17
Паломбо
21
Сориано
11
Лопес
11
Габбиадини
18
Сансоне
4-3-1-2
77
Рафаэль
18
Морас
29
Каччиаторе
22
Майетта
6
Альбертацци
20
Халлфредссон
49
Ромуло
33
Донадель
11
Итурбе
18
Тони
7
Янкович
17
Паломбо
18
Саламон
18
Саламон
17
Паломбо
18
Сансоне
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
18
Сансоне
11
Габбиадини
23
Эдер
23
Эдер
11
Габбиадини
29
Каччиаторе
20
Пильюд
20
Пильюд
29
Каччиаторе
18
Тони
21
Качья
21
Качья
18
Тони
49
Ромуло
7
Рабушич
7
Рабушич
49
Ромуло
Остались в запасе
Сампдория
Верона
22
Павел Вшолек
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Сампдория - Верона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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