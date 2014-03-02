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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Сампдория
Торино - Сампдория: обзор матча 02 марта 2014
Торино
02.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Сампдория
7'
С. Окака-Чука
79'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Сампдория
Желтая карточка
Н. Максимович
87'
81'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Эдер
79'
ГОЛ! 0:2!
М. Габбиадини
Замена
М. Баша
️️️️
Д. Вивес
77'
74'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Ренан
72'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Фарнеруд
69'
61'
Замена
М. Форнасьер
️️️️
Д. Гастальделло
Замена
П. Баррето
️️️️
Ч. Бово
57'
Желтая карточка
К. Глик
52'
Желтая карточка
Ч. Бово
49'
28'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
22'
Желтая карточка
Ренан
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Окака-Чука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
52
Максимович
83
Бово
15
Глик
26
Паскуале
36
Дармиан
9
Фарнеруд
5
Вивес
27
Куртич
9
Иммобиле
7
Черчи
4-3-3
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
5
Гастальделло
13
Мустафи
13
Реджини
5
Ренан
21
Сориано
14
Мба Обьянг
77
Окака-Чука
23
Эдер
11
Габбиадини
5
Вивес
8
Баша
8
Баша
5
Вивес
83
Бово
10
Баррето
10
Баррето
83
Бово
9
Фарнеруд
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Фарнеруд
5
Гастальделло
44
Форнасьер
44
Форнасьер
5
Гастальделло
23
Эдер
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
23
Эдер
5
Ренан
7
Крстичич
7
Крстичич
5
Ренан
Остались в запасе
Торино
Сампдория
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
22
Павел Вшолек
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Торино - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
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