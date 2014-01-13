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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 13 января 2014
Сампдория
13.01.2014, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 19 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
16'
Эдер (П)
47'
Эдер
87'
Д. Гастальделло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
90'
87'
Замена
П. Зелински
️️️️
А. Ди Натале
ГОЛ! 3:0!
Д. Гастальделло
Пас отдал
М. Габбиадини
87'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Эдер
85'
Замена
Ренан
️️️️
Н. Крстичич
72'
69'
Вторая желтая
Г. Силва
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
П. Вшолек
66'
65'
Желтая карточка
М. Домицци
65'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. Баста
Вторая желтая
Р. Сориано
61'
56'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
П. Вшолек
52'
ГОЛ! 2:0!
Эдер
Пас отдал
М. Габбиадини
47'
46'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Майкосуэл
35'
Вторая желтая
Аллан
Желтая карточка
Н. Крстичич
34'
29'
Желтая карточка
Г. Силва
27'
Желтая карточка
Аллан
Желтая карточка
Р. Сориано
18'
16'
Желтая карточка
И. Келава
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эдер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
25
Аллан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
5
Ренан
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
4-3-1-2
1
Да Кошта
5
Гастальделло
21
Коста
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
17
Паломбо
21
Сориано
7
Крстичич
22
Вшолек
23
Эдер
11
Габбиадини
3-2-2-1-2
25
Келава
28
Арто
6
Домицци
5
Данило
8
Баста
11
Силва
3
Пинци
25
Аллан
37
Перейра
10
Ди Натале
70
Майкосуэл
7
Крстичич
5
Ренан
5
Ренан
7
Крстичич
22
Вшолек
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
22
Вшолек
23
Эдер
18
Сансоне
18
Сансоне
23
Эдер
70
Майкосуэл
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
70
Майкосуэл
10
Ди Натале
10
Зелински
10
Зелински
10
Ди Натале
8
Баста
8
Фернандеш
8
Фернандеш
8
Баста
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Сампдория - Удинезе
4
1
2
5
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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