Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Скотт Уоттон - статистика

Завершил карьеру
12 сентября 1991 (35)
#25 | Защитник
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
23
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Престон
1 : 1
07.05.2016
Лидс
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
1 : 2
30.04.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Халл Сити
2 : 2
23.04.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лидс
3 : 2
16.04.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Блэкберн
1 : 2
12.03.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Кардифф
0 : 2
08.03.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брайтон
4 : 0
29.02.2016
Лидс
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лидс
1 : 1
23.02.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Лидс
0 : 0
15.02.2016
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
0 : 1
06.02.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Брентфорд
1 : 1
26.01.2016
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
1 : 0
23.01.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
16.01.2016
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
12.01.2016
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
1 : 1
02.01.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лидс
2 : 2
29.12.2015
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
27.12.2015
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
1 : 0
20.12.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
17.12.2015
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Чарльтон
0 : 0
12.12.2015
Лидс
1' - 48'
2'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лидс
2 : 1
05.12.2015
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
28.11.2015
Лидс
1' - 90'
36'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
0 : 1
21.11.2015
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
07.11.2015
Лидс
1' - 71'
54'
22'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 0
03.11.2015
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
0 : 2
29.10.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
1 : 1
24.10.2015
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
21.10.2015
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лидс
1 : 2
17.10.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лидс
0 : 2
03.10.2015
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Мидлсбро
3 : 0
27.09.2015
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 2
19.09.2015
Лидс
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
0 : 1
15.09.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
1 : 1
12.09.2015
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 2
29.08.2015
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лидс
1 : 1
22.08.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
2 : 2
19.08.2015
Лидс
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Рединг
0 : 0
16.08.2015
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лидс
1 : 1
08.08.2015
Бернли
90' - 90'
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
2
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
8
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+