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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Дерби Каунти
Лидс - Дерби Каунти: обзор матча 29 декабря 2015
Лидс
29.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 2
Завершен
Дерби Каунти
42'
С. Бамба
71'
К. Вуд
13'
Д. Хендрик
78'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Дерби Каунти
Замена
К. Филлипс
️️️️
С. Бирам
89'
78'
ГОЛ! 2:2!
Т. Инс
Пас отдал
Д. Расселл
76'
Замена
Т. Инс
️️️️
А. Вайманн
Замена
С. Дукара
️️️️
К. Вуд
75'
ГОЛ! 2:1!
К. Вуд
Пас отдал
С. Бирам
71'
Замена
Л. Кук
️️️️
Т. Адейеми
63'
62'
Замена
К. Мартин
️️️️
Д. Бент
57'
Желтая карточка
С. Кристи
42'
Желтая карточка
Д. Хендрик
ГОЛ! 1:1!
С. Бамба
42'
36'
Замена
Р. Шоттон
️️️️
Д. Шекелл
Желтая карточка
Л. Мерфи
33'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
30'
Желтая карточка
С. Бирам
28'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендрик
Пас отдал
С. Уорнок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Льюис Кук
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
3-2-3-1
16
Сильвестри
14
Бамба
18
Тэйлор
25
Уоттон
6
Купер
3
Бирам
23
Бридкатт
7
Мерфи
15
Адейеми
9
Вуд
4-4-2
13
Грант
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
3
Уорнок
77
Расселл
19
Баттерфилд
4
Джонсон
29
Хендрик
18
Вайманн
10
Бент
3
Бирам
27
Филлипс
27
Филлипс
3
Бирам
15
Адейеми
10
Кук
10
Кук
15
Адейеми
9
Вуд
15
Дукара
15
Дукара
9
Вуд
5
Шекелл
5
Шоттон
5
Шоттон
5
Шекелл
18
Вайманн
10
Инс
10
Инс
18
Вайманн
10
Бент
18
Мартин
18
Мартин
10
Бент
Остались в запасе
Лидс
Дерби Каунти
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Лидс - Дерби Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Хэйвуд
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Элланд Роад
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