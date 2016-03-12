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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Лидс
Блэкберн - Лидс: обзор матча 12 марта 2016
Блэкберн
12.03.2016, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
89'
С. Джексон
34'
С. Бамба
69'
М. Антенуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Лидс
90'
Замена
Л. Мерфи
️️️️
Т. Дьягурага
90'
Желтая карточка
Л. Кук
ГОЛ! 1:2!
С. Джексон
89'
85'
Замена
К. Вуд
️️️️
С. Дукара
82'
Желтая карточка
Г. Берарди
81'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Желтая карточка
Г. Хэнли
81'
Замена
М. Гримес
️️️️
Д. Ленихэн
76'
74'
Замена
С. Даллас
️️️️
А. Моуатт
72'
Желтая карточка
М. Антенуччи
Замена
К. Конвэй
️️️️
Ж. Гомес
71'
69'
ГОЛ! 0:2!
М. Антенуччи
Пас отдал
А. Моуатт
Замена
С. Джексон
️️️️
Т. Уотт
63'
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Бамба
Пас отдал
А. Моуатт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Лидс
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
3-5-2
23
Стил
3
Сперр
4
Хэнли
25
Даффи
10
Маршалл
26
Ленихэн
21
Акпан
16
Гомес
17
Беннетт
12
Грэм
32
Уотт
4-4-2
16
Сильвестри
28
Берарди
55
Беллуски
14
Бамба
18
Тэйлор
10
Кук
8
Дьягурага
20
Моуатт
23
Бридкатт
15
Дукара
7
Антенуччи
26
Ленихэн
6
Гримес
6
Гримес
26
Ленихэн
16
Гомес
32
Конвэй
32
Конвэй
16
Гомес
32
Уотт
11
Джексон
11
Джексон
32
Уотт
20
Моуатт
15
Даллас
15
Даллас
20
Моуатт
8
Дьягурага
7
Мерфи
7
Мерфи
8
Дьягурага
15
Дукара
9
Вуд
9
Вуд
15
Дукара
Остались в запасе
Блэкберн
Лидс
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
9
Крис Браун
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
9
Крис Браун
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Блэкберн - Лидс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Ивуд Парк
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