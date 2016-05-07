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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Лидс
Престон - Лидс: обзор матча 07 мая 2016
Престон
07.05.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
90'
Д. Хагилл
78'
К. Вуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Лидс
ГОЛ! 1:1!
Д. Хагилл
90'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Гарнер
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вуд
Замена
К. Робинсон
️️️️
А. Брауне
70'
67'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
А. Моуатт
Замена
И. Дойл
️️️️
Д. Бэкфорд
63'
45'
Замена
С. Уоттон
️️️️
Л. Купер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
7
Крис Хамфри
ЛП
19
Джон Уэлш
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
3-2-3-2
43
Киркленд
15
Вудс
3
Райт
2
Вермийл
23
Хантингтон
3
Рич
8
Брауне
12
Галлахер
14
Джонсон
10
Бэкфорд
14
Гарнер
3-2-4-1
16
Сильвестри
18
Тэйлор
6
Купер
14
Бамба
15
Даллас
2
Койл
8
Дьягурага
20
Моуатт
7
Мерфи
10
Кук
9
Вуд
14
Гарнер
9
Хагилл
9
Хагилл
14
Гарнер
8
Брауне
47
Робинсон
47
Робинсон
8
Брауне
10
Бэкфорд
9
Дойл
9
Дойл
10
Бэкфорд
6
Купер
25
Уоттон
25
Уоттон
6
Купер
20
Моуатт
7
Антенуччи
7
Антенуччи
20
Моуатт
Остались в запасе
Престон
Лидс
35
Мэттью Хадсон
ВР
7
Крис Хамфри
ЛП
19
Джон Уэлш
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
7
Крис Хамфри
ЛП
19
Джон Уэлш
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Престон - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Брендан Мэлоун
(Уилтшир)
Стадион:
Дипдэйл
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