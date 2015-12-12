Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Лидс
Чарльтон - Лидс: обзор матча 12 декабря 2015
Чарльтон
12.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Лидс
Желтая карточка
Э. Ба
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Л. Кук
90'
Замена
С. Бирам
️️️️
Г. Берарди
Замена
К. Грант
️️️️
Р. Важ Те
88'
Замена
Э. Ба
️️️️
Р. Гоочаннеиджад
81'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Джексон
81'
72'
Желтая карточка
Д. Беллуски
64'
Замена
Д. Ботака
️️️️
А. Моуатт
62'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
56'
Желтая карточка
А. Моуатт
Желтая карточка
Р. Гоочаннеиджад
52'
48'
Замена
Г. Берарди
️️️️
С. Уоттон
Желтая карточка
Д. Кузинс
48'
2'
Желтая карточка
С. Уоттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
26
Гарри Леннон
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
3-4-1-2
30
Хендерсон
17
Холмс-Деннис
26
Леннон
20
Солли
4
Джексон
24
Кузинс
12
Диарра
7
Гудмундссон
12
Важ Те
16
Гоочаннеиджад
11
Лукман
3-2-4-1
16
Сильвестри
6
Купер
55
Беллуски
25
Уоттон
15
Даллас
18
Тэйлор
15
Адейеми
10
Кук
20
Моуатт
23
Бридкатт
9
Вуд
16
Гоочаннеиджад
7
Ба
7
Ба
16
Гоочаннеиджад
12
Важ Те
9
Грант
9
Грант
12
Важ Те
4
Джексон
24
Макиенок
24
Макиенок
4
Джексон
Берарди
3
Бирам
3
Бирам
Берарди
25
Уоттон
28
Берарди
28
Берарди
25
Уоттон
20
Моуатт
17
Ботака
17
Ботака
20
Моуатт
Остались в запасе
Чарльтон
Лидс
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Чарльтон - Лидс
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Вэлли
Новости команд
Все
Чарльтон
Лидс
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+