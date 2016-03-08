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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Лидс
Кардифф - Лидс: обзор матча 08 марта 2016
Кардифф
08.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 2
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Лидс
86'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
С. Дукара
Замена
К. Зохоре
️️️️
С. О'Кифи
82'
76'
Замена
С. Даллас
️️️️
А. Моуатт
Замена
С. Амеоби
️️️️
Т. Лоуренс
76'
71'
Замена
Т. Дьягурага
️️️️
Л. Бридкатт
Замена
К. Нун
️️️️
П. Уиттингем
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
4-4-1-1
1
Маршалл
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
2
Мэлони
2
Фабио
13
Пилкингтон
32
Роллс
7
Уиттингем
7
О'Кифи
10
Лоуренс
10
Иммерс
4-4-2
16
Сильвестри
28
Берарди
55
Беллуски
14
Бамба
18
Тэйлор
20
Моуатт
7
Мерфи
23
Бридкатт
10
Кук
7
Антенуччи
15
Дукара
7
Уиттингем
12
Нун
12
Нун
7
Уиттингем
10
Лоуренс
10
Амеоби
10
Амеоби
10
Лоуренс
7
О'Кифи
7
Зохоре
7
Зохоре
7
О'Кифи
20
Моуатт
15
Даллас
15
Даллас
20
Моуатт
23
Бридкатт
8
Дьягурага
8
Дьягурага
23
Бридкатт
15
Дукара
94
Эрвин
94
Эрвин
15
Дукара
Остались в запасе
Кардифф
Лидс
21
Саймон Мур
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
29
Мустафа Карайол
ЛВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Кардифф - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Кардифф Сити
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