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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ротерхэм
Лидс - Ротерхэм: обзор матча 21 ноября 2015
Лидс
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 1
Завершен
Ротерхэм
54'
Д. Ньюэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ротерхэм
90'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Ньюэлл
Желтая карточка
Д. Беллуски
85'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
Л. Кук
85'
83'
Желтая карточка
Г. Уорд
80'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
80'
Замена
Г. Уорд
️️️️
Д. Кларк-Харрис
Красная карточка
Г. Берарди
74'
73'
Красная карточка
Л. Бест
Замена
Т. Адейеми
️️️️
Л. Мерфи
67'
Замена
Д. Ботака
️️️️
С. Даллас
67'
Желтая карточка
Л. Мерфи
63'
56'
Желтая карточка
К. Броудфут
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ньюэлл
Пас отдал
Р. Смолвуд
Желтая карточка
М. Антенуччи
30'
22'
Желтая карточка
Д. Мэтток
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Лидс
30
Чарли Хортон
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
15
Том Адейеми
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
10
Энтони Андреу
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
25
Уоттон
55
Беллуски
6
Купер
15
Даллас
28
Берарди
10
Кук
7
Мерфи
20
Моуатт
9
Вуд
7
Антенуччи
4-4-2
1
Камп
12
Келли
5
Броудфут
3
Мэтток
2
Бакстон
8
Фреклингтон
11
Ньюэлл
18
Уорд
21
Смолвуд
9
Бест
9
Кларк-Харрис
7
Мерфи
15
Адейеми
15
Адейеми
7
Мерфи
15
Даллас
17
Ботака
17
Ботака
15
Даллас
10
Кук
94
Эрвин
94
Эрвин
10
Кук
11
Ньюэлл
4
Коллинс
4
Коллинс
11
Ньюэлл
Остались в запасе
Лидс
Ротерхэм
30
Чарли Хортон
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Адам Коллин
ВР
10
Энтони Андреу
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
30
Чарли Хортон
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Адам Коллин
ВР
10
Энтони Андреу
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Лидс - Ротерхэм
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Элланд Роад
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