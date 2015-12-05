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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Халл Сити
Лидс - Халл Сити: обзор матча 05 декабря 2015
Лидс
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
30'
К. Вуд
45'
Т. Адейеми
52'
А. Эль-Мохамади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Халл Сити
Замена
С. Дукара
️️️️
К. Вуд
90'
Желтая карточка
М. Сильвестри
90'
Желтая карточка
Т. Адейеми
90'
81'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
С. Алуко
Замена
Л. Мерфи
️️️️
С. Даллас
80'
Замена
С. Бирам
️️️️
А. Моуатт
74'
71'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Г. Магуайр
Желтая карточка
Л. Кук
54'
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Эль-Мохамади
Пас отдал
С. Клукас
ГОЛ! 2:0!
Т. Адейеми
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Вуд
Пас отдал
С. Даллас
30'
20'
Замена
К. Дэйвис
️️️️
А. Брюс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Лидс
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
39
Грег Лер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-2-4-1
16
Сильвестри
25
Уоттон
18
Тэйлор
6
Купер
55
Беллуски
15
Даллас
23
Бридкатт
10
Кук
20
Моуатт
15
Адейеми
9
Вуд
3-3-4
1
МакГрегор
28
Одубайо
5
Магуайр
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
6
Клукас
17
Диаме
14
Алуко
23
Хаддлстоун
20
Моуатт
3
Бирам
3
Бирам
20
Моуатт
15
Даллас
7
Мерфи
7
Мерфи
15
Даллас
9
Вуд
15
Дукара
15
Дукара
9
Вуд
4
Брюс
33
Дэйвис
33
Дэйвис
4
Брюс
14
Алуко
23
Снодграсс
23
Снодграсс
14
Алуко
5
Магуайр
29
Акпом
29
Акпом
5
Магуайр
Остались в запасе
Лидс
Халл Сити
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Лидс - Халл Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Элланд Роад
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