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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Мидлсбро
Лидс - Мидлсбро: обзор матча 15 февраля 2016
Лидс
15.02.2016, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Мидлсбро
90'
Замена
Т. Калас
️️️️
Д. Роудс
Замена
Л. Мерфи
️️️️
Т. Дьягурага
90'
89'
Вторая желтая
Б. Гибсон
Желтая карточка
Д. Беллуски
82'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
М. Антенуччи
79'
Замена
А. Моуатт
️️️️
С. Даллас
71'
70'
Желтая карточка
Б. Гибсон
67'
Замена
А. Адома
️️️️
Г. Рамирес
67'
Замена
Д. Наджент
️️️️
К. Стуани
Желтая карточка
Т. Дьягурага
42'
26'
Желтая карточка
А. Клэйтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Мидлсбро
22
Михаэль Агацци
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
55
Беллуски
6
Купер
18
Тэйлор
25
Уоттон
15
Даллас
23
Бридкатт
8
Дьягурага
10
Кук
7
Антенуччи
15
Дукара
3-3-1-3
1
Константопулос
2
Де Лат
23
Гибсон
23
Фрай
19
Даунинг
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
11
Рамирес
7
Стуани
29
Роудс
10
Нсуе
8
Дьягурага
7
Мерфи
7
Мерфи
8
Дьягурага
15
Даллас
20
Моуатт
20
Моуатт
15
Даллас
7
Антенуччи
94
Эрвин
94
Эрвин
7
Антенуччи
29
Роудс
26
Калас
26
Калас
29
Роудс
11
Рамирес
37
Адома
37
Адома
11
Рамирес
7
Стуани
35
Наджент
35
Наджент
7
Стуани
Остались в запасе
Лидс
Мидлсбро
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
22
Михаэль Агацци
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Лидс - Мидлсбро
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Элланд Роад
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