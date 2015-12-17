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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Лидс
Вулверхэмптон - Лидс: обзор матча 17 декабря 2015
Вулверхэмптон
17.12.2015, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 3
Завершен
Лидс
10'
Б. Афобе
81'
Н. Бирн
44'
С. Бирам
51'
С. Даллас
60'
С. Бирам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Лидс
86'
Замена
А. Моуатт
️️️️
С. Даллас
Замена
К. Коди
️️️️
Д. Прайс
84'
ГОЛ! 2:3!
Н. Бирн
Пас отдал
Д. Грэм
81'
80'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
К. Вуд
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Хенри
67'
60'
ГОЛ! 1:3!
С. Бирам
Пас отдал
С. Тэйлор
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Эдвардс
58'
56'
Желтая карточка
Д. Беллуски
51'
ГОЛ! 1:2!
С. Даллас
Пас отдал
С. Дукара
44'
ГОЛ! 1:1!
С. Бирам
Пас отдал
К. Вуд
30'
Замена
С. Дукара
️️️️
Т. Адейеми
ГОЛ! 1:0!
Б. Афобе
Пас отдал
Д. Хенри
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Стюарт Тэйлор
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Вулверхэмптон
1
Аарон МакКари
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-4-1-1
1
Икеме
23
Батт
6
Эбанкс-Лэнделл
13
Голбоурн
2
Йорфа
19
Прайс
17
Хенри
29
МакДональд
16
Эдвардс
10
Грэм
23
Афобе
3-2-3-1
16
Сильвестри
6
Купер
55
Беллуски
25
Уоттон
3
Бирам
15
Даллас
23
Бридкатт
10
Кук
15
Адейеми
9
Вуд
17
Хенри
14
Бирн
14
Бирн
17
Хенри
19
Прайс
15
Коди
15
Коди
19
Прайс
16
Эдвардс
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
16
Эдвардс
15
Даллас
20
Моуатт
20
Моуатт
15
Даллас
15
Адейеми
15
Дукара
15
Дукара
15
Адейеми
9
Вуд
7
Антенуччи
7
Антенуччи
9
Вуд
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лидс
1
Аарон МакКари
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Вулверхэмптон - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Мулинекс
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