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Томаш Чижек
Статистика
Томаш Чижек - статистика
Завершил карьеру
27 ноября 1978 (47)
#22 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
44
4
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 51 тур
Cибирь
1 : 1
08.05.2012
Торпедо
46' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 50 тур
Урал
1 : 1
03.05.2012
Cибирь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 49 тур
Cибирь
0 : 0
29.04.2012
Динамо Бр
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 48 тур
Мордовия
0 : 2
25.04.2012
Cибирь
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 45 тур
Cибирь
1 : 1
11.04.2012
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 44 тур
Торпедо
1 : 1
04.04.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 43 тур
Cибирь
0 : 1
31.03.2012
Урал
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Динамо Бр
1 : 0
27.03.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Cибирь
2 : 1
20.03.2012
Мордовия
1' - 90'
66'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
2 : 1
07.11.2011
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 2
04.11.2011
Факел
1' - 90'
25'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Черноморец
1 : 1
24.10.2011
Cибирь
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
0 : 0
17.10.2011
Урал
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Cибирь
1 : 0
14.10.2011
Оренбург
46' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо Бр
1 : 1
03.10.2011
Cибирь
65' - 90'
72'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
1 : 0
28.09.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
25.09.2011
Cибирь
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
2 : 1
15.09.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Енисей
1 : 1
06.09.2011
Cибирь
1' - 89'
51'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Мордовия
1 : 0
01.09.2011
Cибирь
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 24 тур
КАМАЗ
1 : 1
29.08.2011
Cибирь
1' - 87'
37'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
5 : 1
19.08.2011
Волгарь
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 1
12.08.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Торпедо
1 : 1
09.08.2011
Cибирь
1' - 90'
90'
23'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1 : 3
27.06.2011
Cибирь
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
0 : 3
24.06.2011
Cибирь
70' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
0 : 0
14.06.2011
Черноморец
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Урал
3 : 2
07.06.2011
Cибирь
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Оренбург
2 : 1
04.06.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Cибирь
1 : 0
28.05.2011
Шинник
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Cибирь
2 : 2
18.05.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
2 : 2
15.05.2011
Луч
1' - 90'
45'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Торпедо Вл
3 : 2
06.05.2011
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Cибирь
2 : 1
28.04.2011
Мордовия
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
1 : 1
25.04.2011
КАМАЗ
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 0
15.04.2011
Cибирь
1' - 81'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
3 : 0
07.04.2011
Балтика
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Cибирь
2 : 0
04.04.2011
Торпедо
1' - 90'
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