Томаш Чижек - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Чижек
|Команда
|Богемианс 1905
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1978 (44 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Чижек
|Команда
|Богемианс 1905
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1978 (44 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|44
|4
|2
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2012
|46' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|85'
|03.05.2012
|90' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|29.04.2012
|61' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|25.04.2012
|68' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|11.04.2012
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2012
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|31.03.2012
|82' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:1
|Урал (Екатеринбург)
|27.03.2012
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|20.03.2012
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|66'
|16.03.2012
|75' -90'
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|07.11.2011
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Химки (Химки)
|04.11.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|25'
|24.10.2011
|85' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|17.10.2011
|1' -84'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|14.10.2011
|46' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|87'
|03.10.2011
|65' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|72'
|28.09.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|25.09.2011
|57' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Сибирь (Новосибирск)
|15.09.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|06.09.2011
|1' -89'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|51'
|01.09.2011
|1' -82'
|Мордовия (Саранск)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|29.08.2011
|1' -87'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|37'
|19.08.2011
|1' -65'
|Сибирь (Новосибирск)
|5:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|12.08.2011
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|09.08.2011
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|90' 23' 80'
|27.06.2011
|67' -90'
|Химки (Химки)
|1:3
|Сибирь (Новосибирск)
|24.06.2011
|70' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|82'
|17.06.2011
|90' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|14.06.2011
|1' -79'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.06.2011
|46' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|04.06.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|28.05.2011
|68' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|18.05.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|15.05.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|45'
|06.05.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Сибирь (Новосибирск)
|28.04.2011
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Мордовия (Саранск)
|25.04.2011
|1' -80'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|18.04.2011
|83' -90'
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|15.04.2011
|1' -81'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|07.04.2011
|1' -67'
|Сибирь (Новосибирск)
|3:0
|Балтика (Калининград)
|04.04.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Торпедо (Москва)