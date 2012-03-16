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    Томаш Чижек - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Томаш
    Фамилия Чижек
    Команда Богемианс 1905
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 ноября 1978 (44 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 44 4 2 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2012 46' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Торпедо (Москва)
    85'
    03.05.2012 90' -90' Урал (Екатеринбург) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    29.04.2012 61' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    25.04.2012 68' -90' Мордовия (Саранск) 0:2 Сибирь (Новосибирск)
    11.04.2012 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Шинник (Ярославль)
    04.04.2012 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    31.03.2012 82' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:1 Урал (Екатеринбург)
    27.03.2012 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    20.03.2012 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Мордовия (Саранск)
    66'
    16.03.2012 75' -90' 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    07.11.2011 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:1 Химки (Химки)
    04.11.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:2 Факел (Воронеж)
    25'
    24.10.2011 85' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    17.10.2011 1' -84' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    14.10.2011 46' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    87'
    03.10.2011 65' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    72'
    28.09.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    25.09.2011 57' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
    15.09.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Торпедо Вл (Владимир)
    06.09.2011 1' -89' Енисей (Красноярск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    51'
    01.09.2011 1' -82' Мордовия (Саранск) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    29.08.2011 1' -87' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    37'
    19.08.2011 1' -65' Сибирь (Новосибирск) 5:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    12.08.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    09.08.2011 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    90' 23' 80'
    27.06.2011 67' -90' Химки (Химки) 1:3 Сибирь (Новосибирск)
    24.06.2011 70' -90' Факел (Воронеж) 0:3 Сибирь (Новосибирск)
    82'
    17.06.2011 90' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1
    14.06.2011 1' -79' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.06.2011 46' -90' Урал (Екатеринбург) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    04.06.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    28.05.2011 68' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    18.05.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    15.05.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:2 Луч (Владивосток)
    45'
    06.05.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 3:2 Сибирь (Новосибирск)
    28.04.2011 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:1 Мордовия (Саранск)
    25.04.2011 1' -80' Сибирь (Новосибирск) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    18.04.2011 83' -90' 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    15.04.2011 1' -81' Волгарь-Газпром (Астрахань) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    07.04.2011 1' -67' Сибирь (Новосибирск) 3:0 Балтика (Калининград)
    04.04.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:0 Торпедо (Москва)
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