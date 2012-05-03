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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Cибирь
Урал - Cибирь: обзор матча 03 мая 2012
Урал
03.05.2012, четверг, 17:00
Россия. ФНЛ, группа A, 50 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
84'
Э. Манучарян
68'
М. Астафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Cибирь
+2
Замена
Т. Чижек
️️️️
М. Бркляча
Замена
А. Ойеволе
️️️️
А. Ревякин
+2
+1
Замена
М. Житнев
️️️️
Д. Акимов
Замена
А. Чухлей
️️️️
С. Гогниев
ГОЛ! 1:1!
Э. Манучарян
Замена
А. Медведев
️️️️
И. Нагибин
ГОЛ! 0:1!
М. Астафьев
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Ставпец
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
М. Семакин
+1
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Макаренко
Желтая карточка
С. Ткачев
Желтая карточка
А. Ставпец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
93
Марио Бркляча
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Урал
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
45
Денис Матюгин
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Яшин
4
Дранников
25
Ревякин
34
Тумасян
15
Новиков
25
Бочков
11
Ткачев
14
Семакин
23
Горбатенко
16
Ставпец
2
Гогниев
4-4-2
22
Цыган
3
Валентич
33
Шпичич
80
Климов
5
Головатенко
4
Астафьев
8
Макаренко
9
Нагибин
32
Скороходов
98
Акимов
93
Бркляча
25
Ревякин
58
Ойеволе
58
Ойеволе
25
Ревякин
2
Гогниев
20
Чухлей
20
Чухлей
2
Гогниев
14
Семакин
42
Кириллов
42
Кириллов
14
Семакин
16
Ставпец
10
Манучарян
10
Манучарян
16
Ставпец
93
Бркляча
22
Чижек
22
Чижек
93
Бркляча
8
Макаренко
34
Сабитов
34
Сабитов
8
Макаренко
98
Акимов
99
Житнев
99
Житнев
98
Акимов
9
Нагибин
13
Медведев
13
Медведев
9
Нагибин
Остались в запасе
Урал
Cибирь
45
Денис Матюгин
ЦФ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
45
Денис Матюгин
ЦФ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Урал - Cибирь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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