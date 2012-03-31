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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Урал
Cибирь - Урал: обзор матча 31 марта 2012
Cибирь
31.03.2012, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, группа A, 43 тур
0 : 1
Завершен
Урал
82'
А. Новиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Урал
+2
Желтая карточка
А. Ставпец
Замена
Т. Чижек
️️️️
М. Бркляча
ГОЛ! 0:1!
А. Новиков
Пас отдал
Ч. Лунгу
Замена
А. Дегтярев
️️️️
Д. Скороходов
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Чухлей
Желтая карточка
Д. Тумасян
Замена
М. Житнев
️️️️
В. Галиулин
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
М. Бркляча
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Бочков
Замена
Е. Савин
️️️️
С. Гогниев
Желтая карточка
Р. Сабитов
Желтая карточка
Д. Скороходов
Желтая карточка
А. Бочков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
33
Шпичич
17
Бухряков
80
Климов
3
Валентич
32
Скороходов
21
Галиулин
34
Сабитов
4
Астафьев
93
Бркляча
98
Акимов
3-3-2-1
22
Кот
15
Новиков
34
Тумасян
25
Ревякин
20
Чухлей
25
Бочков
4
Дранников
14
Семакин
11
Ткачев
2
Гогниев
93
Бркляча
22
Чижек
22
Чижек
93
Бркляча
21
Галиулин
99
Житнев
99
Житнев
21
Галиулин
32
Скороходов
11
Дегтярев
11
Дегтярев
32
Скороходов
25
Бочков
42
Кириллов
42
Кириллов
25
Бочков
11
Ткачев
10
Лунгу
10
Лунгу
11
Ткачев
20
Чухлей
16
Ставпец
16
Ставпец
20
Чухлей
2
Гогниев
99
Савин
99
Савин
2
Гогниев
Остались в запасе
Cибирь
Урал
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
Остались в запасе
16
Дмитрий Яшин
ВР
16
Милан Вьештица
ЦЗ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Cибирь - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
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Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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