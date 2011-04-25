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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - КАМАЗ
Cибирь - КАМАЗ: обзор матча 25 апреля 2011
Cибирь
25.04.2011, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
КАМАЗ
11'
А. Дегтярев
44'
А. Кренделев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - КАМАЗ
Замена
Д. Скороходов
️️️️
Т. Чижек
Желтая карточка
Т. Выходил
Желтая карточка
М. Гараев
Замена
А. Кобялко
️️️️
М. Пименов
Замена
М. Гараев
️️️️
М. Сагиров
Замена
Р. Беляев
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
И. Нагибин
️️️️
Д. Акимов
Желтая карточка
А. Гудукин
Замена
А. Гудукин
️️️️
С. Путилин
ГОЛ! 1:1!
А. Кренделев
Пас отдал
М. Пименов
Желтая карточка
И. Коронов
Желтая карточка
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
А. Дегтярев
Пас отдал
Н. Чичерин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
98
Дмитрий Акимов
ЦП
5
Величе Шумуликоски
(К)
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
(К)
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
77
Ильдар Ахметзянов
ОП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
24
Марат Гараев
ЦП
11
Рифат Мустафин
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
5
Головатенко
4
Выходил
17
Бухряков
4
Чичерин
22
Чижек
98
Акимов
5
Шумуликоски
4
Астафьев
11
Дегтярев
8
Кармазиненко
4-1-4-1
1
Вавилин
27
Лебамба
33
Путилин
44
Рыков
88
Ганиев
77
Ахметзянов
14
Коронов
33
Кренделев
14
Пименов
11
Сагиров
29
Сердюков
22
Чижек
32
Скороходов
32
Скороходов
22
Чижек
98
Акимов
9
Нагибин
9
Нагибин
98
Акимов
8
Кармазиненко
7
Беляев
7
Беляев
8
Кармазиненко
33
Путилин
4
Гудукин
4
Гудукин
33
Путилин
11
Сагиров
24
Гараев
24
Гараев
11
Сагиров
14
Пименов
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Пименов
Остались в запасе
Cибирь
КАМАЗ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
18
Петр Вашек
ВР
88
Рохер Каньяс
ЦП
11
Рифат Мустафин
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
30
Алексей Друзин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
18
Петр Вашек
ВР
88
Рохер Каньяс
ЦП
Остались в запасе
11
Рифат Мустафин
ЦП
98
Дмитрий Абакумов
ВР
30
Алексей Друзин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Cибирь - КАМАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:55 (прямая)
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