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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Торпедо
Cибирь - Торпедо: обзор матча 08 мая 2012
Cибирь
08.05.2012, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, группа A, 51 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
32'
Д. Акимов (П)
68'
М. Мищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Торпедо
Замена
А. Столяренко
️️️️
Н. Безлихотнов
Желтая карточка
Т. Чижек
Замена
А. Дегтярев
️️️️
И. Нагибин
Желтая карточка
Д. Скороходов
ГОЛ! 1:1!
М. Мищенко
Замена
В. Хозин
️️️️
Е. Андреев
Замена
А. Медведев
️️️️
Д. Акимов
Желтая карточка
А. Полозани
Желтая карточка
М. Астафьев
Замена
Т. Чижек
️️️️
М. Житнев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Акимов
Желтая карточка
И. Климов
Замена
А. Полозани
️️️️
А. Еркин
Замена
А. Макаренко
️️️️
Н. Валентич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
14
Евгений Конюхов
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
5
Максим Зиновьев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Артим Полозани
ЦП
6
Александр Намашко
ЦП
4-4-2
14
Конюхов
33
Шпичич
5
Головатенко
80
Климов
3
Валентич
32
Скороходов
99
Житнев
9
Нагибин
4
Астафьев
93
Бркляча
98
Акимов
3-5-1-1
56
Довбня
7
Зураев
29
Мищенко
5
Зиновьев
10
Рылов
20
Стеклов
87
Родин
7
Белоусов
15
Андреев
90
Безлихотнов
33
Еркин
99
Житнев
22
Чижек
22
Чижек
99
Житнев
3
Валентич
8
Макаренко
8
Макаренко
3
Валентич
9
Нагибин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
9
Нагибин
98
Акимов
13
Медведев
13
Медведев
98
Акимов
33
Еркин
10
Полозани
10
Полозани
33
Еркин
90
Безлихотнов
20
Столяренко
20
Столяренко
90
Безлихотнов
15
Андреев
2
Хозин
2
Хозин
15
Андреев
Остались в запасе
Cибирь
Торпедо
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
Остались в запасе
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Намашко
ЦП
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Cибирь - Торпедо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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